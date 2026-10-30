Contenido realizado por POST Ingeniería
POST Ingeniería celebró 25 años de trayectoria y crecimiento en equipo
La firma santafesina reunió a clientes, proveedores y colaboradores en una velada especial para festejar su trayectoria y repasar las obras más destacadas.
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POST Ingeniería celebró el pasado sábado sus 25 años de trayectoria desarrollando proyectos de ingeniería eléctrica en la ciudad de Santa Fe y la región. El encuentro tuvo lugar en Salones del Puerto y convocó a clientes, proveedores, amigos, familiares y a todo el equipo de POST en una noche para compartir y disfrutar juntos.
La velada comenzó con una recepción en los jardines, seguida de un video institucional que ofreció un recorrido por la historia de POST y sus obras más emblemáticas.
Uno de los momentos más emotivos fueron las palabras alusivas del Gerente General y fundador de POST, el Ingeniero Daniel Piccoli, quien destacó: “Decimos que construimos obras, pero a mí me gusta decir que lo que construimos fue confianza, porque gracias a esa confianza es que nuestros clientes nos volvieron a llamar, y nuestros proveedores confiaron en nosotros y nos volvieron a vender.”
“La palabra POST, si la leemos al revés, creo que resume perfectamente lo que somos. La “T” de trabajo, no hemos parado de trabajar nunca, nos vaya bien o nos vaya mal. La “S” de sacrificio, le hemos puesto mucha garra a todo lo que hacemos. Y a partir de esa garra que le hemos puesto tenemos que sentirnos orgullosos de las obras que construimos, esa es la “O” de POST. Y la “P” es de pasión, le ponemos pasión a todo lo que hacemos”, expresó el Ingeniero cerrando su intervención.
La noche contó con momentos distendidos de juego y baile. Uno de los centrales fue el sorteo de dos bicicletas eléctricas para agasajar a los presentes. Además, los asistentes pudieron disfrutar y reír con una trivia challenge sobre la empresa y un bingo musical con numerosos premios.
Uno de los pilares de POST es su equipo de trabajo, integrado por profesionales que comparten valores como la honestidad y el compromiso. Ese espíritu también se hizo presente durante la noche, cuando, al ritmo de “¡Post, Post, Post!”, todos se sumaron al escenario con remeras alusivas al aniversario para la foto grupal.
La música en vivo, el baile y el cotillón pusieron el broche de oro a una noche de celebración compartida, con la alegría de encontrarse y brindar por todo lo construido.
Un poco de historia
POST Ingeniería S.A. nace en el año 2001, de la mano del Ingeniero Daniel Oscar Piccoli. Desde sus comienzos se planteó como objetivo ofrecer en el mercado los servicios de una empresa ágil y dinámica, en distintos segmentos dentro del rubro eléctrico.
En 2016, dio un nuevo paso con el desarrollo de un área especializada en energías renovables. Lo hizo con una convicción muy clara: contribuir a reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una forma de trabajar cada vez más sustentable y socialmente responsable. Hoy, POST cuenta con más de 700 kW instalados en plantas de energía solar.
A este recorrido se sumó la iluminación inteligente, una tecnología que permite gestionar los sistemas de iluminación de manera más eficiente, optimizar el consumo energético y mejorar las condiciones de seguridad y productividad. Dentro de este segmento, la iluminación ornamental ocupa un lugar destacado. POST ha desarrollado proyectos que transforman y realzan la arquitectura de la ciudad de Santa Fe, como ser la iluminación dinámica del Puente Colgante y las fachadas del Palacio de Justicia y el Rectorado de la UNL.
Con la mirada puesta en el futuro, POST continúa preparándose para responder a un mercado cada vez más exigente, con obras de mayor complejidad tecnológica y la necesidad de contar con profesionales y equipos altamente calificados. En ese camino, la empresa consolidó alianzas estratégicas que acompañan su crecimiento: se convirtió en Integrador de Schneider Electric y Partner de Signify Argentina, referentes internacionales en sus respectivos campos.
Hoy, a 25 años de aquel comienzo, POST Ingeniería celebra el camino recorrido, los proyectos concretados y, sobre todo, a las personas que hicieron posible esta historia. Una historia que sigue creciendo, con nuevos desafíos por delante y la misma convicción de llevar la ingeniería cada vez más lejos.
Soluciones para distintos desafíos
POST Ingeniería brinda soluciones integrales de ingeniería eléctrica para industrias, empresas, comercios e instituciones públicas y privadas. Su actividad se organiza en tres grandes áreas: montajes electromecánicos, energías renovables e iluminación inteligente.
En el área de montajes electromecánicos, la empresa ejecuta instalaciones eléctricas de baja y media tensión, subestaciones transformadoras, tableros eléctricos y sistemas de distribución de energía, entre otras soluciones que permiten acompañar el funcionamiento y el crecimiento de distintas instalaciones.
En energías renovables, desarrolla proyectos de generación solar fotovoltaica, una alternativa que permite aprovechar la energía del sol para producir electricidad y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos energéticos.
Por su parte, la iluminación inteligente combina tecnología LED con sistemas de control y automatización que permiten adaptar la iluminación a las necesidades de cada espacio, optimizar el consumo energético y mejorar la gestión de las instalaciones. Estas soluciones se aplican tanto en industrias y espacios de trabajo como en grandes escenarios deportivos, como lo demuestran los recientes proyectos de iluminación realizados por POST en el marco de los Juegos Suramericanos 2026, en Santa Fe, Rafaela y Rosario.