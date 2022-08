Fue a renovar carnet de conducir y la calificaron de "incapacitada" por haber tenido cáncer de mama

Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. Qué necesidad? pic.twitter.com/ZNnvHnQGKF