Investigadores aseguran que hallaron un cráneo humano de un millón de años

Cuando los científicos encontraron el cráneo, llamado Yunxian 2, asumieron que pertenecía a un ancestro anterior, el Homo erectus, los primeros humanos con cerebros grandes. Ahora, se piensa que es una versión temprana del Homo longi, una especie hermana con niveles de desarrollo similares a los de los neandertales y el Homo sapiens.