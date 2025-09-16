Presentan en Santa Fe el libro "Adultescentes", una guía para acompañar a los hijos adolescentes
Adrián Dall’Asta brindará una charla y presentará su libro el viernes 19 en el Colegio Inmaculada. Entrada libre con inscripción previa.
16:27
Con el objetivo de brindar herramientas concretas para madres, padres y adultos responsables de adolescentes, el Ateneo de Cultura organiza una charla-conferencia a cargo del Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades y orientador familiar, Adrián Dall’Asta, quien además presentará su reciente publicación: “Adultescentes. Herramientas para padres”.
El evento tendrá lugar el viernes 19 de septiembre, de 18 a 19:30 h, en la Sala San Ignacio del Colegio Inmaculada Concepción, ubicado en San Martín 1540 de la ciudad de Santa Fe. La entrada es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del blog del Ateneo: ateneodecultura.blogspot.com
El libro, que ya genera interés en ámbitos educativos y familiares, propone una mirada profunda sobre las relaciones entre adultos y adolescentes, planteando preguntas movilizadoras como: “¿Y si el problema y la solución somos nosotros?”. Con un enfoque práctico, la obra apunta a comprender los conflictos y tensiones actuales, ofreciendo caminos para una crianza consciente y respetuosa.
Dall’Asta, con larga trayectoria en el acompañamiento de familias, invita a pensar qué sucede “cuando el espejo se rompe” y los vínculos se fragmentan, situando a los adultos como protagonistas del cambio.
En tiempos de incertidumbre y cambio, la propuesta de “Adultescentes” busca tender puentes entre generaciones, y convertirse en una guía para quienes desean comprender, acompañar y construir con sus hijos relaciones más sanas y sólidas.
Fecha y lugar
Viernes 19 de septiembre
18 a 19:30 h
Sala San Ignacio, Colegio Inmaculada Concepción (San Martín 1540, Santa Fe)
