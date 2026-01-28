#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Efemérides

Día Internacional de LEGO: por qué el 28 de enero celebra la creatividad y el juego

Nacido en Dinamarca, el juguete trascendió generaciones con sets temáticos que inspiran a fanáticos de todas las edades a crear, aprender y participar en competencias mundiales.

Un modelista de Legoland completando un modelo de una escena de fiesta del Jubileo de Platino en el Castillo de Windsor. REUTERS/Peter NichollsUn modelista de Legoland completando un modelo de una escena de fiesta del Jubileo de Platino en el Castillo de Windsor. REUTERS/Peter Nicholls
Seguinos en
Por: 

Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional de LEGO, una fecha que rinde homenaje a uno de los juguetes más influyentes del mundo y que invita a destacar el valor del juego como motor de creatividad, aprendizaje e innovación en niños y adultos.

Legoland modeller Freya Groom poses for a photograph while placing a model of Britain’s Queen Elizabeth in a vehicle near a model of Admiralty Arch in The Mall, at Legoland in Windsor, Britain, May 31, 2022. REUTERS/Peter NichollsLa modelista de Legoland, Freya Groom, posa para una fotografía mientras coloca una maqueta de la reina Isabel II. REUTERS/Peter Nicholls

Un homenaje a la imaginación

La efeméride recuerda el nacimiento de la compañía danesa LEGO, fundada en 1932 por Ole Kirk Christiansen. Su nombre surge de la expresión danesa “leg godt” (jugar bien), un concepto que con el tiempo se convirtió en sinónimo de construcción, imaginación y diseño.

Con piezas simples y encastrables, la marca logró transformar el juego en una herramienta educativa y cultural presente en hogares, escuelas y centros recreativos de todo el planeta.

De juguete a fenómeno cultural

A lo largo de las décadas, LEGO dejó de ser solo un juego infantil para convertirse en un fenómeno global. Sus sets inspirados en ciudades, vehículos, ciencia, cine y personajes icónicos ampliaron el público y consolidaron una comunidad de fanáticos adultos que diseñan maquetas, recrean escenas históricas y participan de competencias internacionales.

Mirá tambiénFuror en Inglaterra por el lego espía del "Loco" Bielsa

Además, la empresa desarrolló líneas educativas orientadas a la robótica y la programación, incorporando el aprendizaje STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) a través del juego.

Set of Lego bricks is seen at a toy store in Bonn, Germany, September 5, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay alemania bohn cajas juguetes para armar legoLa celebración del 28 de enero busca, justamente, poner en primer plano la importancia del juego en el desarrollo cognitivo y emocional, más allá de la edad. REUTERS/Wolfgang Rattay alemania bohn cajas juguetes para armar lego

El valor educativo del juego

Especialistas en pedagogía destacan que construir con bloques fomenta habilidades clave como la resolución de problemas, la motricidad fina, el pensamiento lógico y la creatividad.

En un contexto atravesado por pantallas y tecnología, el juego manual y la construcción libre recuperan protagonismo como espacios de expresión y exploración.

La celebración del 28 de enero busca, justamente, poner en primer plano la importancia del juego en el desarrollo cognitivo y emocional, más allá de la edad.

alumnos estudiantes superdotados chicos niños infancia EDITORS' NOTE: Reuters and other foreign media are subject to Iranian restrictions on leaving the office to report, film or take pictures in Tehran. Students play with Lego bricks in their classroom at Pishtaz School in Tehran October 15, 2011. Pishtaz, the first computerised pre-school for gifted students in Iran, claims to have pioneered teaching techniques through the means of IT. Parents can watch their children's daily activities from home via CCTV cameras installed throughout the public areas in the school, which includes the classrooms, playgrounds and hallways. Picture taken October 15, 2011. REUTERS/Raheb Homavandi (IRAN - Tags: SOCIETY EDUCATION SCIENCE TECHNOLOGY) iran teheran iran educacion escuela Pishtaz escuela para alumnos estudiantes superdotadosEl Día Internacional de LEGO no solo celebra a un juguete emblemático, sino también al juego como lenguaje universal. REUTERS/Raheb Homavandi

Una fecha para volver a jugar

En distintos países, la jornada se aprovecha para realizar exposiciones, talleres y actividades recreativas abiertas al público. Museos, escuelas y comunidades de fanáticos organizan encuentros donde se comparten creaciones y se promueve la construcción colaborativa.

La consigna es simple: volver a jugar, crear sin límites y recordar que la creatividad no tiene edad.

El Día Internacional de LEGO no solo celebra a un juguete emblemático, sino también al juego como lenguaje universal. En tiempos de hiperconectividad, la fecha invita a recuperar el valor de construir con las manos, imaginar mundos posibles y aprender a través de la creatividad.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Cine Series Televisión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro