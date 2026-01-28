Día Internacional de LEGO: por qué el 28 de enero celebra la creatividad y el juego

Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional de LEGO, una fecha que rinde homenaje a uno de los juguetes más influyentes del mundo y que invita a destacar el valor del juego como motor de creatividad, aprendizaje e innovación en niños y adultos.
La modelista de Legoland, Freya Groom, posa para una fotografía mientras coloca una maqueta de la reina Isabel II. REUTERS/Peter Nicholls
Un homenaje a la imaginación
La efeméride recuerda el nacimiento de la compañía danesa LEGO, fundada en 1932 por Ole Kirk Christiansen. Su nombre surge de la expresión danesa “leg godt” (jugar bien), un concepto que con el tiempo se convirtió en sinónimo de construcción, imaginación y diseño.
Con piezas simples y encastrables, la marca logró transformar el juego en una herramienta educativa y cultural presente en hogares, escuelas y centros recreativos de todo el planeta.
De juguete a fenómeno cultural
A lo largo de las décadas, LEGO dejó de ser solo un juego infantil para convertirse en un fenómeno global. Sus sets inspirados en ciudades, vehículos, ciencia, cine y personajes icónicos ampliaron el público y consolidaron una comunidad de fanáticos adultos que diseñan maquetas, recrean escenas históricas y participan de competencias internacionales.
Además, la empresa desarrolló líneas educativas orientadas a la robótica y la programación, incorporando el aprendizaje STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) a través del juego.
La celebración del 28 de enero busca, justamente, poner en primer plano la importancia del juego en el desarrollo cognitivo y emocional, más allá de la edad. REUTERS/Wolfgang Rattay alemania bohn cajas juguetes para armar lego
El valor educativo del juego
Especialistas en pedagogía destacan que construir con bloques fomenta habilidades clave como la resolución de problemas, la motricidad fina, el pensamiento lógico y la creatividad.
En un contexto atravesado por pantallas y tecnología, el juego manual y la construcción libre recuperan protagonismo como espacios de expresión y exploración.
La celebración del 28 de enero busca, justamente, poner en primer plano la importancia del juego en el desarrollo cognitivo y emocional, más allá de la edad.
El Día Internacional de LEGO no solo celebra a un juguete emblemático, sino también al juego como lenguaje universal. REUTERS/Raheb Homavandi
Una fecha para volver a jugar
En distintos países, la jornada se aprovecha para realizar exposiciones, talleres y actividades recreativas abiertas al público. Museos, escuelas y comunidades de fanáticos organizan encuentros donde se comparten creaciones y se promueve la construcción colaborativa.
La consigna es simple: volver a jugar, crear sin límites y recordar que la creatividad no tiene edad.
El Día Internacional de LEGO no solo celebra a un juguete emblemático, sino también al juego como lenguaje universal. En tiempos de hiperconectividad, la fecha invita a recuperar el valor de construir con las manos, imaginar mundos posibles y aprender a través de la creatividad.