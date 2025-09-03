Junto a varios autores

Rubén Lo Vuolo inicia el Ciclo de Diálogos de Nexo

Será con la charla: “Hacia un estado eco social. Crisis socioecológica, desigualdades y políticas públicas”. Participarán del ciclo Martín Kohan y Maristella Svampa, entre otros autores. “Proponemos este diálogo con la comunidad para reflexionar sobre las problemáticas que nos atraviesan”, expresó la concejala Laura Mondino. Entrada gratuita.