Veda electoral en Buenos Aires: qué se puede hacer y qué no

A partir de este viernes 5 de septiembre a las 8:00 hs, comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires la veda electoral, que tendrá vigencia hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00 hs, es decir, tres horas después del cierre de los comicios provinciales y municipales.
Durante este período, los ciudadanos pueden asistir a votar y desplazarse libremente. Fuera de eso, las actividades políticas quedan restringidas. No obstante, algunas acciones cotidianas que no tienen carácter proselitista continúan siendo legales, como ir al supermercado, trabajar, o incluso dar opiniones personales en redes sociales siempre que no inciten a promover un candidato específico.
¿Qué está prohibido?
Durante la veda electoral, se suspenden varias actividades para garantizar un ambiente libre de influencia política:
Proselitismo y actos políticos públicos: se prohiben los actos de campaña, el reparto de boletas, la apertura o funcionamiento de locales partidarios, y la difusión de avisos publicitarios.
Actividades en redes sociales y medios digitales: queda vedado publicar contenido con intención de promocionar a determinado candidato.
Los bonaerenses van a las urnas a poco más de un mes de las legislativas nacionales.
Difusión de encuestas o sondeos: no se pueden difundir durante la veda, y esta prohibición se extiende hasta las 22:00 hs del domingo.
Portación de armas: está prohibida durante todo el período.
Espectáculos y eventos masivos: se suspenden fiestas, funciones teatrales, eventos deportivos o reuniones públicas sin relación con la votación.
Uno de los puntos claves de la normativa es la restricción en la venta de bebidas alcohólicas:
La venta de alcohol se interrumpe a partir de las 20:00 hs del sábado 6 de septiembre.
Los bares, restaurantes y boliches deben cerrar a más tardar a la medianoche del sábado, es decir, antes de la jornada de votación del domingo.
La venta de bebidas alcohólicas se reanuda recién después del levantamiento de la veda, a partir de las 21:00 hs del domingo 7 de septiembre.
Esta medida busca asegurar un clima de reflexión y tratamiento equitativo de la información previo y durante el acto eleccionario, una práctica consolidada en la legislación electoral argentina.
