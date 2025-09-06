#HOY:

Veda electoral en Buenos Aires: qué se puede hacer y qué no

Rige desde el viernes a las 8 hasta el domingo a las 21. Qué actividades están prohibidas, cuáles se permiten y cómo funcionan las restricciones de alcohol y espectáculos públicos.

Los bonaerenses van a las urnas a poco más de un mes de las legislativas nacionales.
 20:59
Por: 

A partir de este viernes 5 de septiembre a las 8:00 hs, comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires la veda electoral, que tendrá vigencia hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00 hs, es decir, tres horas después del cierre de los comicios provinciales y municipales.

¿Qué está permitido?

Durante este período, los ciudadanos pueden asistir a votar y desplazarse libremente. Fuera de eso, las actividades políticas quedan restringidas. No obstante, algunas acciones cotidianas que no tienen carácter proselitista continúan siendo legales, como ir al supermercado, trabajar, o incluso dar opiniones personales en redes sociales siempre que no inciten a promover un candidato específico.

¿Qué está prohibido?

Durante la veda electoral, se suspenden varias actividades para garantizar un ambiente libre de influencia política:

  • Proselitismo y actos políticos públicos: se prohiben los actos de campaña, el reparto de boletas, la apertura o funcionamiento de locales partidarios, y la difusión de avisos publicitarios.
  • Actividades en redes sociales y medios digitales: queda vedado publicar contenido con intención de promocionar a determinado candidato.
  • Difusión de encuestas o sondeos: no se pueden difundir durante la veda, y esta prohibición se extiende hasta las 22:00 hs del domingo.
  • Portación de armas: está prohibida durante todo el período.
  • Espectáculos y eventos masivos: se suspenden fiestas, funciones teatrales, eventos deportivos o reuniones públicas sin relación con la votación.
  • Venta de alcohol y horarios de cierre

Uno de los puntos claves de la normativa es la restricción en la venta de bebidas alcohólicas:

La venta de alcohol se interrumpe a partir de las 20:00 hs del sábado 6 de septiembre.

Los bares, restaurantes y boliches deben cerrar a más tardar a la medianoche del sábado, es decir, antes de la jornada de votación del domingo.

La venta de bebidas alcohólicas se reanuda recién después del levantamiento de la veda, a partir de las 21:00 hs del domingo 7 de septiembre.

Esta medida busca asegurar un clima de reflexión y tratamiento equitativo de la información previo y durante el acto eleccionario, una práctica consolidada en la legislación electoral argentina.

