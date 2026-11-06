Especialistas del CONICET e ingenieras biomédicas desarrollaron NViES, un software que permite visualizar en tres dimensiones las regiones cerebrales que se activan durante los estudios previos a una cirugía de epilepsia farmacorresistente. El objetivo es mejorar la precisión de esa evaluación.
Un software permite explorar el cerebro en 3D antes de operar la epilepsia
La herramienta fue utilizada en la evaluación de ocho pacientes del Hospital El Cruce. Busca identificar regiones que podrían quedar fuera de los estudios convencionales.
La herramienta busca identificar áreas que podrían quedar sin explorar con los métodos convencionales. El proyecto surgió de investigaciones del Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (LEICI) y del Instituto de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS).
Cómo funciona
A partir de imágenes de resonancia magnética y tomografía computada, NViES construye un modelo tridimensional del cerebro del paciente. Según explicaron desde el CONICET, ese modelo permite visualizar qué regiones se activan con cada combinación de electrodos utilizada durante el estudio.
El programa también permite evaluar combinaciones que actualmente no se emplean para alcanzar zonas que podrían quedar sin explorar, sin necesidad de implantar nuevos electrodos. Su nombre corresponde a NeuroVisualizador para estimulación eléctrica.
Mariano Fernández Corazza, investigador que desarrolló el motor físico-matemático, explicó que buscan lograr estudios más precisos y breves. Entre los objetivos mencionó reducir los días de internación y la fatiga de los pacientes, además de contribuir a cirugías más seguras.
Pruebas y próximos pasos
NViES ya fue utilizado en la evaluación prequirúrgica de ocho pacientes del Hospital de Alta Complejidad El Cruce y probado en otros dos casos en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto obtuvo el primer lugar del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026.
El equipo busca avanzar hacia una validación clínica más amplia y obtener la aprobación regulatoria. Además, proyecta adaptar la herramienta para otras enfermedades que requieren estimulación cerebral, como el Parkinson y el temblor esencial.