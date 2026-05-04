La princesa Eugenia y su marido, Jack Brooksbank, esperan su tercer hijo, según ha anunciado el Palacio de Buckingham.
Reino Unido: la princesa Eugenia y Jack Brooksbank esperan su tercer hijo
Según anunció el Palacio de Buckingham, el rey Carlos “ha sido informado y está encantado con la noticia". El bebé ocupará el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono, por delante de su tío abuelo, el duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo.
"Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia", comunicó el Palacio en las redes sociales.
Los dos hijos de la pareja, August, de cinco años, y Ernest, de dos, "también están muy emocionados de tener un nuevo hermanito o hermanita en la familia", decía el mensaje.
Anuncio en redes
La princesa, de 36 años, también compartió la noticia en su cuenta de Instagram junto con una imagen de sus hijos pequeños sosteniendo una ecografía del bebé.
"¡El bebé Brooksbank llegará en 2026!", decía el pie de foto, seguido de una serie de corazones rojos y un emoji de bebé.
El recién llegado, que no ostentará el título de Alteza Real, ocupará el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono, por delante de su tío abuelo, el duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo.
Los hijos de la princesa Eugenia, August y Ernest, están "muy emocionados", según informa el Palacio de Buckingham.
Brooksbank celebró su 40 cumpleaños el domingo.
Él y Eugenia se casaron en octubre de 2018 y dieron la bienvenida a su primer hijo, August, en febrero de 2021. Ernest, su segundo hijo, nació en mayo de 2023.
Eugenie es directora de la galería de arte Hauser & Wirth en Mayfair, y su marido ha trabajado en el sector de la hostelería y el marketing. Viven entre Portugal e Ivy Cottage, en los terrenos del Palacio de Kensington.
El escándalo Epstein
El bebé será además el quinto nieto del padre de la princesa, Andrew Mountbatten-Windsor.
El ex príncipe fue despojado de sus títulos, tratamientos y honores reales por el rey Carlos el año pasado, después de que salieran a la luz nuevos detalles de su relación con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.
Mountbatten-Windsor fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas, luego de que la correspondencia encontrada en los archivos de Epstein sugiriera que podría haber filtrado información comercial confidencial. Fue puesto en libertad bajo investigación tras pasar 11 horas detenido y ha negado haber cometido delito alguno.
Eugenia, su hermana la princesa Beatriz y su madre, Sarah Ferguson, también son mencionadas repetidamente en los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El hecho de figurar en los archivos no es indicio de que se haya cometido alguna irregularidad.
Cuando Mountbatten-Windsor perdió sus títulos, ambas princesas conservaron los suyos, pero ninguna de ellas ejerce como miembro activo de la realeza.