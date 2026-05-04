Realeza

Reino Unido: la princesa Eugenia y Jack Brooksbank esperan su tercer hijo

Según anunció el Palacio de Buckingham, el rey Carlos “ha sido informado y está encantado con la noticia". El bebé ocupará el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono, por delante de su tío abuelo, el duque de Edimburgo, el príncipe Eduardo.