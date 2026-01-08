Cómo evitar estafas en vacaciones: consejos claves
La especialista en ciberseguridad Soledad Martínez dialogó con CyD Litoral y advirtió sobre alquileres truchos y fraudes digitales. Además, brindó recomendaciones para usar con seguridad tarjetas y billeteras virtuales.
En plena temporada estival, la Defensoría del Pueblo recuerda una serie de recomendaciones para evitar fraudes al momento de alquilar propiedades o realizar pagos digitales durante las vacaciones. La especialista en ciberseguridad, Soledad Martínez, dialogó con CyD Litoral y alertó sobre estafas frecuente. Además, brindó consejos prácticos para disfrutar sin sobresaltos.
Alquileres: lo barato puede salir caro
"Todos los años vemos casos de personas que alquilan por redes sociales y cuando llegan descubren que el lugar no existe o que quien lo ofrecía no es el dueño", señaló Soledad Martínez. Una de las modalidades más frecuentes consiste en copiar publicaciones reales y luego realizar reservas falsas: “La gente transfiere dinero, pero en realidad no reservó nada”.
Ante estas situaciones, desde la Defensoría recomiendan buscar referencias oficiales de los alojamientos, preferentemente a través de sitios certificados, oficinas de turismo locales o portales municipales. “Si los comentarios en redes sociales son todos excelentes, también tiene que llamarnos la atención, porque muchos pagan para mejorar la calificación”, agregó la especialista.
Recomendaciones para promover compras responsables y evitar fraudes.
Pagos digitales: activar alertas y controlar el resumen
Martínez también enfatizó la importancia de revisar los movimientos de las tarjetas de crédito o débito. “No hace falta llevar un cuadernito y anotar todo, pero sí activar alertas de compras y verificar montos”, dijo. Una práctica habitual recomendada es revisar los consumos en tiempo real, especialmente en lugares concurridos como balnearios o ferias.
El uso de posnets sin contacto también requiere atención. “A veces acercan el lector al bolsillo sin que uno lo note. No es una compra duplicada, es una compra real”, advirtió. Por eso, se sugiere guardar las tarjetas en fundas especiales o carteras cerradas, y no dejarlas sueltas.
El auge de los pagos con QR también implica nuevos desafíos. “No hay problema en pagar con QR si sabemos a dónde accedemos. Pero no hay que escanear códigos pegados en la calle sin saber qué contienen. A veces se usan para robar datos”, explicó.
Además, desaconsejan mantener sesiones abiertas en apps de billeteras digitales o redes sociales, ya que en caso de pérdida del celular, pueden realizarse compras sin autorización.
Por otro lado, recordó que las redes sociales no son plataformas de compra-venta oficiales. “Si alguien dice que te transfiere y te llega un llamado supuestamente del banco o billetera, es una estafa. Los bancos nunca llaman por WhatsApp para validar transferencias”, aclaró.
Pagos electrónicos bajo la lupa.
Higiene y educación digital
Martínez cerró con una reflexión: “Incorporar hábitos de higiene digital es fundamental. Saber qué descargamos, qué datos compartimos y dónde pagamos. No se trata de tener miedo, sino de estar atentos”. Y remarcó la importancia de la educación y la seguridad digital, especialmente en épocas donde todo tiende a la virtualidad.
“El objetivo es que las vacaciones sean un momento de descanso y disfrute, no un dolor de cabeza financiero”, concluyó Soledad Martínez.