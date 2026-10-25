El Aeropuerto Internacional de Ezeiza comienza este domingo 25 de octubre un período de operaciones reducidas por obras en sus pistas. Las restricciones se extenderán hasta el 11 de noviembre y provocarán suspensiones y modificaciones en vuelos internacionales, mientras continuarán los servicios de cabotaje.
Ezeiza reduce su operatividad por 18 días: qué aerolíneas suspenden vuelos y cuáles siguen
Desde este domingo y hasta el 11 de noviembre, habrá cancelaciones, escalas adicionales y cambios de frecuencia en conexiones internacionales. El cabotaje mantendrá sus servicios.
La intervención contempla rehabilitar la pista secundaria y acondicionar su intersección con la principal. Durante los trabajos, la terminal funcionará con una sola pista habilitada, cuya extensión útil se reducirá de 3.300 a 1.850 metros, una limitación para las aeronaves de mayor porte.
Qué compañías suspenden sus conexiones
Ante las restricciones, 14 aerolíneas interrumpirán temporalmente sus conexiones directas con la terminal: Aeroméxico, Air Canada, Air France, American Airlines, British Airways, China Eastern, Delta, Emirates, Ethiopian, KLM, Lufthansa, Swiss, United Airlines y Turkish Airlines.
Las empresas comenzaron a contactar a los pasajeros afectados para gestionar devoluciones, reprogramaciones o reubicaciones mediante otras escalas y terminales de la región. Las alternativas dependerán de cada compañía y del itinerario contratado para viajar durante el período de obras.
Escalas adicionales y menos frecuencias
Entre las compañías que mantendrán operaciones con cambios, Aerolíneas Argentinas incorporará una escala técnica en Río de Janeiro para sus servicios a Madrid y Roma. Air Europa añadirá una parada en Montevideo y Arajet utilizará Resistencia y Asunción en su ruta hacia República Dominicana.
Copa Airlines incorporará escalas en Rosario y Córdoba antes de continuar hacia Panamá. Iberia reducirá su programación a dos frecuencias diarias a Madrid, con parada en Montevideo, mientras que Level ofrecerá un vuelo diario a Barcelona, también con una escala en la capital uruguaya.
LATAM suspenderá temporalmente la conexión directa entre Buenos Aires y Miami. Plus Ultra reducirá su programación a dos vuelos semanales hacia Madrid e ITA Airways mantendrá sus servicios con adaptaciones logísticas durante las jornadas en las que se desarrollen las tareas.
Cabotaje y rutas regionales
JetSmart, Andes, GOL, Sky Airline, Avianca y Boliviana de Aviación conservarán sus itinerarios habituales sin cambios de consideración. Sus operaciones utilizan aeronaves medianas y pequeñas que pueden despegar y aterrizar con la extensión de pista disponible durante la intervención.
Además de las tareas sobre las pistas, el proyecto incluye la modernización integral del sistema de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos para el servicio de rampa. El cronograma de restricciones se extenderá hasta el 11 de noviembre.