FOPEA Entrena llega a Entre Ríos con una capacitación sobre periodismo e inteligencia artificial

La propuesta forma parte del programa FOPEA Entrena, que busca acercar formación de calidad a periodistas y estudiantes en distintas provincias del país. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario en línea. Quienes participen recibirán certificados de asistencia.
Disertantes
El taller estará a cargo de dos referentes:
Juan Mascardi, periodista especializado en comunicación digital interactiva. Carolina Potocar, GNI Trainer, con amplia experiencia en capacitación vinculada a Google News Initiative.
Contenidos
La jornada se centrará en el eje “Periodismo en movimiento: narrativas que conectan, herramientas que potencian”, con el objetivo de brindar recursos prácticos para la producción y distribución de contenidos en entornos digitales.
Apoyo institucional
La actividad cuenta con el respaldo de Google News Initiative y se realizará con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
La iniciativa de FOPEA refuerza el compromiso con la profesionalización del periodismo en Argentina y busca acercar herramientas innovadoras a las redacciones locales.
