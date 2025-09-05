#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En UNER

FOPEA Entrena llega a Entre Ríos con una capacitación sobre periodismo e inteligencia artificial

El taller se realizará el 18 de septiembre en la UNER y abordará nuevas narrativas digitales con expertos invitados.

Foto: Archivo El Litoral.
 0:00
Por: 

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) llega a Entre Ríos con una capacitación gratuita sobre narrativas digitales y herramientas para potenciar la labor periodística. El encuentro será el jueves 18 de septiembre, de 16 a 20, en el Auditorio “Rodolfo Walsh” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

Fuente: FOPEAFuente: FOPEA

La propuesta forma parte del programa FOPEA Entrena, que busca acercar formación de calidad a periodistas y estudiantes en distintas provincias del país. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario en línea. Quienes participen recibirán certificados de asistencia.

Disertantes

El taller estará a cargo de dos referentes:

Juan Mascardi, periodista especializado en comunicación digital interactiva. Carolina Potocar, GNI Trainer, con amplia experiencia en capacitación vinculada a Google News Initiative.

Contenidos

La jornada se centrará en el eje “Periodismo en movimiento: narrativas que conectan, herramientas que potencian”, con el objetivo de brindar recursos prácticos para la producción y distribución de contenidos en entornos digitales.

Apoyo institucional

La actividad cuenta con el respaldo de Google News Initiative y se realizará con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La iniciativa de FOPEA refuerza el compromiso con la profesionalización del periodismo en Argentina y busca acercar herramientas innovadoras a las redacciones locales.

Inscripciones: Formulario online https://forms.gle/QzfdNWBLutewoQmW9

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
FOPEA
Entre Ríos
Inteligencia artificial

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro