17 años construyendo puentes de progreso

Fundación Macro, Fundación Equidad y OCASA acercan tecnología a organizaciones en el país

A través de esta iniciativa, que se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2009 se entregaron 132 computadoras reacondicionadas a organizaciones de distintas localidades de la Argentina, acercando herramientas tecnológicas y nuevas oportunidades de aprendizaje.