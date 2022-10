Televisión

Edgardo Poldi no llegó a Gran Hermano pero dice que aún no tiró la toalla

El conductor estuvo en carrera para entrar en la casa, pero no quedó entre los participantes. Sin embargo, no pierde las esperanzas. “En otras ediciones, al mes ingresó otra persona que después ganó” afirmó. Sobre los elegidos consideró que no hay nada muy distinto a los programas anteriores y que hubiera enriquecido contar con más gente mayor.