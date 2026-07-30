Alemania

"Hallazgo del año": encontraron dos pequeñas aves de marfil de 40.000 años

El descubrimiento se realizó en la cueva Hohle Fels ("Roca Hueca"), un patrimonio de la UNESCO situado en los Alpes de Suabia, cerca de la ciudad de Ulm. Con apenas 2 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y 0,5 centímetros de alto, el ave con las alas extendidas constituye la obra de arte de la Edad de Hielo más pequeña encontrada hasta la fecha.