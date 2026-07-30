Dos diminutas figurillas de marfil que representan aves fueron halladas en una cueva alemana declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, informaron este miércoles (29.07.2026) arqueólogos alemanes.
"Hallazgo del año": encontraron dos pequeñas aves de marfil de 40.000 años
El descubrimiento se realizó en la cueva Hohle Fels ("Roca Hueca"), un patrimonio de la UNESCO situado en los Alpes de Suabia, cerca de la ciudad de Ulm. Con apenas 2 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y 0,5 centímetros de alto, el ave con las alas extendidas constituye la obra de arte de la Edad de Hielo más pequeña encontrada hasta la fecha.
El descubrimiento se realizó en la cueva Hohle Fels ("Roca Hueca"), situada en los Alpes de Suabia, cerca de la ciudad de Ulm, en el suroeste de Alemania. El anuncio fue hecho por Nicholas Conard, director de las excavaciones e investigador del Departamento de Prehistoria e Historia Temprana de la Universidad de Tubinga.
Conard calificó las tallas como el "hallazgo del año".
Detalles de las figurillas halladas
Según los investigadores, una de las figurillas es una representación casi completa de un ave en reposo, posiblemente empollando un nido. La segunda muestra un ave con las alas extendidas, aunque su ala izquierda está rota y no puede reconstruirse porque el fragmento faltante no ha sido encontrado.
Las piezas fueron recuperadas de los estratos arqueológicos más profundos correspondientes a la cultura auriñaciense, con una antigüedad aproximada de 40.000 años.
Con apenas 2 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y 0,5 centímetros de alto, el ave con las alas extendidas constituye la obra de arte de la Edad de Hielo más pequeña descubierta hasta la fecha en la región declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Además, ambas tallas son extraordinariamente ligeras: pesan solo 1,3 gramos y 0,7 gramos, respectivamente.
Posibles funciones de las figurillas
Se desconoce cuál era la función de estas figurillas, aunque los investigadores plantean que pudieron haber servido como amuletos personales o símbolos de identidad grupal. Hace unos 25 años, los arqueólogos descubrieron en la misma cueva la representación de un ave acuática.