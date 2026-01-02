Periodismo y tecnología

La inteligencia artificial en El Litoral: una herramienta que acelera procesos sin reemplazar el criterio periodístico

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la redacción de El Litoral ya es parte del trabajo cotidiano. Lejos de reemplazar al periodista, se consolida como un recurso de apoyo que agiliza tareas, optimiza tiempos y abre el debate sobre ética, verificación y criterios editoriales.