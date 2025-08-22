El telescopio espacial James Webb descubrió otra luna en Urano

Nuevas observaciones del telescopio espacial James Webb (JWST) han revelado la existencia de S/2025 U1, una diminuta luna situada en Urano, anunció recientemente la NASA en un comunicado.
Nuevas observaciones del telescopio espacial James Webb (JWST) han revelado la existencia de S/2025 U1, una diminuta luna situada en Urano, anunció recientemente la NASA en un comunicado.
De esta manera, se confirma que el planeta posee hasta ahora un total de 29 satélites confirmados, 14 de los cuales son considerados internos, que interactúan con los anillos del planeta.
"Es una luna pequeña, pero un descubrimiento significativo", destaca Maryame El Moutamid, del Instituto de Investigación del Suroeste (EE. UU.), responsable de las observaciones.
"Es algo que ni siquiera la nave espacial Voyager 2 de la NASA vio durante su sobrevuelo hace casi 40 años", agrega.
La luna recién descubierta está a 56.000 kilómetros del centro de Urano y su órbita casi circular "sugiere que pudo haberse formado cerca de su ubicación actual", dice la NASA.
Ningún otro planeta del sistema solar tiene tantas lunas internas pequeñas como Urano.
Sus complejas interrelaciones con los anillos "apuntan a una historia caótica que difumina la frontera entre un sistema de anillos y un sistema de lunas", señala Matthew Tiscareno, del Instituto Seti (EE. UU.).
"Además, la nueva luna es más pequeña y mucho más tenue que la más pequeña de las lunas interiores conocidas hasta ahora, lo que hace probable que aún quede más complejidad por descubrir", añade Tiscareno.
El Moutadim recuerda que este hallazgo "sigue construyendo el legado de misiones como la Voyager 2, que sobrevoló Urano el 24 de enero de 1986 y ofreció a la humanidad su primera visión cercana de este misterioso mundo".
Ahora, casi cuatro décadas después, JWST está proporcionando una "nueva perspectiva del sistema solar exterior" y ampliando "aún más esa frontera".
