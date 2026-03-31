Demoraron en Sauce Viejo un jet privado de matrícula estadounidense por presuntas irregularidades

Un jet privado de matrícula estadounidense quedó demorado en el Aeropuerto de Sauce Viejo y no pudo continuar su itinerario previsto. La aeronave involucrada es la N318AG, un Gulfstream G600.
Se trata del Gulfstream G600 N318AG, que quedó bajo revisión en el aeropuerto santafesino.
Un jet privado de matrícula estadounidense quedó demorado en el Aeropuerto de Sauce Viejo y no pudo continuar su itinerario previsto. La aeronave involucrada es la N318AG, un Gulfstream G600.
De acuerdo con esas publicaciones, la medida fue adoptada por presuntas irregularidades detectadas durante los controles de Aduana y Migraciones. Hasta el momento, no apareció un comunicado oficial abierto de esos organismos que detalle el motivo puntual de la demora ni el alcance del expediente.
La matrícula N318AG corresponde a un Gulfstream G600 fabricado en 2021 y registrado en Estados Unidos a nombre de CSC Delaware Trust Co Trustee, según los registros aeronáuticos disponibles en línea. Se trata de un avión ejecutivo de largo alcance utilizado para operaciones privadas.
La aeronave ya había llamado la atención en la ciudad por sus movimientos recientes sobre Santa Fe y la zona del aeropuerto. En redes sociales y en publicaciones de seguimiento aéreo se multiplicaron las referencias a sus despegues y aterrizajes de los últimos días.
Los registros públicos de seguimiento muestran que el avión realizó en la última semana una serie de tramos entre Lima, Córdoba, Santa Fe, Ezeiza, Salta, Toronto y Teterboro, además de varios movimientos cortos entre Santa Fe y Buenos Aires.
Entre los vuelos que figuran en ese historial aparecen trayectos Santa Fe–Ezeiza y Ezeiza–Santa Fe el 24 y el 29 de marzo, además de escalas previas en Salta, Toronto y Nueva Jersey. Esa secuencia alimentó el interés alrededor de una aeronave poco habitual en la pista santafesina.