Estudio preliminar

Investigadores buscan el ADN de Leonardo da Vinci en sus obras y documentos

El proyecto intenta reconstruir el genoma de Leonardo a partir de restos biológicos hallados en obras atribuidas al maestro del Renacimiento. El análisis de un dibujo del siglo XV descubre ADN del haplogrupo E1b1, vinculando al artista con un linaje genético antiguo de la región toscana.