Trámite digital

Cómo presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar el 20% acumulado: guía paso a paso

Anses habilitó la presentación digital de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para 2025. Las familias pueden completar el trámite desde la web o la app y acceder al 20 por ciento acumulado correspondiente al año anterior.