Cómo presentar la Libreta AUH 2025 y cobrar el 20% acumulado: guía paso a paso

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden presentar la Libreta correspondiente a 2025 de manera digital, a través de la plataforma mi ANSES o la aplicación móvil del organismo.
Anses habilitó la presentación digital de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para 2025. Las familias pueden completar el trámite desde la web o la app y acceder al 20 por ciento acumulado correspondiente al año anterior.
Este trámite es fundamental para acreditar que los niños y adolescentes a cargo cumplen con los controles de salud, vacunación y educación, y permite acceder al 20 por ciento de la asignación que se acumula del año anterior. El organismo recuerda que la fecha límite para completar la presentación es el 31 de diciembre de 2025.
Anses, informó que la presentación digital de la Libreta AUH ya está habilitada. La opción de realizar el trámite desde la web o la app permite que las familias eviten trasladarse a las oficinas, ahorrando tiempo y cumpliendo con todos los requisitos desde su celular o computadora.
Para iniciar el proceso, es fundamental ingresar a la sección Hijos > Libreta AUH en la plataforma mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede consultar la información de los hijos o personas a cargo y verificar que todos los datos sean correctos.
Si alguna sección está incompleta, como educación, salud o vacunación, el sistema ofrece la opción Generar Libreta, que permite descargar el formulario en PDF o recibirlo por correo electrónico. Es importante destacar que solo el formulario generado desde la web de Anses es válido para la presentación digital.
Una vez impreso, el formulario debe ser completado y firmado por las autoridades correspondientes: la escuela y el centro de salud que atiende a cada niño o adolescente. Anses recomienda imprimir el documento en una sola hoja y con buena calidad de impresión para evitar problemas al momento de subirlo.
Con el formulario completo, el siguiente paso es digitalizarlo. Se debe tomar una foto del formulario sobre una superficie plana, bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas estén marcadas en negro y que el archivo sea menor a 3 megabytes en formato JPG.
Luego, hay que regresar a la sección Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH en mi ANSES y seguir las instrucciones para completar la carga. El sistema confirmará la recepción del trámite mediante un correo electrónico que indica que la presentación se efectuó correctamente.
Cumplir con este proceso es indispensable para acceder al 20 por ciento acumulado de la AUH, que corresponde al complemento del año 2024. Este porcentaje se abona únicamente cuando se presentan los certificados de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes a cargo.
En caso de que las familias no puedan realizar la presentación de manera digital, Anses ofrece la posibilidad de acercarse a una oficina sin turno previo o a los operativos de atención del organismo. Estos operativos suelen realizarse en distintos puntos del país y permiten a quienes tienen dificultades con la tecnología completar la Libreta de forma presencial.
Para garantizar que la presentación se complete correctamente, ANSES recomienda:
Verificar que todos los datos de los hijos o personas a cargo estén correctos antes de generar la Libreta.
Imprimir el formulario en buena calidad y en una sola hoja.
Llevar el formulario a la escuela y al centro de salud para que sea firmado por las autoridades correspondientes.
Tomar la foto con buena iluminación y asegurarse de que las esquinas estén visibles.
Confirmar que el archivo no supere los 3 MB y esté en formato JPG.
Cumplir con estos pasos evita que la presentación sea rechazada y asegura que las familias puedan cobrar el complemento acumulado sin inconvenientes.
La fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025 es el 31 de diciembre de 2025. El organismo recuerda que este trámite es obligatorio para acceder al 20% acumulado y que la presentación digital es la forma más rápida y segura de cumplir con los requisitos.
Para más información sobre el trámite, los pasos a seguir y las dudas frecuentes, las familias pueden ingresar a la web de ANSES o utilizar la aplicación mi ANSES.
