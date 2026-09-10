Desafíos del periodismo

Martín Etchevers: “La inteligencia artificial desafía la sustentabilidad de los medios y obliga a construir nuevas respuestas”

ADEPA inauguró en Tucumán su 64ª Asamblea General Ordinaria, con un llamado a defender la libertad de prensa, fortalecer la sustentabilidad de los medios y construir respuestas frente a la transformación tecnológica y la inteligencia artificial.