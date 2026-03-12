Cómo la inteligencia artificial devolvió el vuelo al hidroavión “Río Paraná”, 84 años después
A partir de una fotografía de archivo publicada en las páginas de El Litoral, el equipo de producto digital del diario utilizó herramientas de inteligencia artificial para restaurar, colorear y animar la imagen del Macchi C-94 que en 1941 unía Santa Fe con Asunción del Paraguay. El resultado es una serie de videos que forman parte del especial “Memorias de Santa Fe”, la primera colección del Pinpoint Project de Google.
El Macchi C94, restaurado mediante inteligencia artificial.
Más de ocho décadas después, esa misma fotografía sirvió como punto de partida para un experimento que cruza archivo histórico e inteligencia artificial: devolverle movimiento al “Río Paraná” y permitir que los lectores lo vean despegar una vez más.
El trabajo comenzó con la fotografía original del archivo de El Litoral. La imagen, deteriorada por el paso del tiempo, fue sometida a un proceso de restauración y escalado mediante Nano Banana, una herramienta de procesamiento de imágenes por IA que permitió recuperar detalles perdidos y llevar la resolución a 4K sin perder la fidelidad del original.
Restauración de la imagen original del Macchi C-94
Prompt: "Restore and enhance the provided image. Preserve original identity, facial structure, proportions and composition. High-fidelity reinterpretation"
Con la imagen restaurada, el siguiente paso fue generar una reinterpretación visual a color del hidroavión. Para eso se recurrió a Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, que permitió crear una versión en color del Macchi C-94 a partir de la foto original y datos históricos sobre la aeronave, su matrícula y el entorno del puerto santafesino. Claude, el modelo de IA de Anthropic, aportó en la investigación histórica y en la elaboración de las instrucciones precisas que guiaron cada etapa del proceso.
Dos despegues, dos perspectivas
La pieza central del proyecto son dos videos animados generados con inteligencia artificial, cada uno con un enfoque visual distinto.
El primero parte de la fotografía lateral clásica del Macchi C-94 y fue generado con Midjourney. La cámara, a nivel del agua, muestra al hidroavión en toda su envergadura mientras los motores arrancan, el agua se agita bajo el casco y la aeronave despega elevándose hacia un cielo de hora dorada hasta desaparecer en el horizonte.
Herramienta: MidJourney
"The Macchi C-94 flying boat seaplane LV-MAB resting on calm river water slowly comes to life. The twin radial engines sputter and roar to life, propellers accelerating from still to full blur. Water ripples spread outward from the hull. The aircraft begins taxiing forward, nose rising, generating white spray from the sponson floats. It accelerates across the water surface and lifts off gracefully, climbing upward into a vast pale blue sky. The plane banks slightly, shrinks into the distance, and disappears into the bright horizon clouds. Camera: static low-angle shot at water level, portrait orientation 9:16. Lighting: warm golden hour, 1930s atmosphere. Style: cinematic, photorealistic, film grain overlay. Duration: 8 seconds."
El segundo video ofrece una toma frontal. Generado a partir de una imagen creada con Gemini y animado con Veo, la herramienta de video de Google, muestra al hidroavión de frente avanzando hacia la cámara: las hélices aceleran, el agua estalla en espuma blanca bajo la proa y los flotadores, y el avión se eleva hasta salir del cuadro. La instrucción fue diseñada para que la composición original no sufriera alteraciones, preservando el encuadre cinematográfico de la imagen base.
Herramienta: Veo3
"Animate this exact composition without altering framing, camera angle, or any visual element. The twin radial engines gradually spin up, propellers accelerating from idle to full rotation blur. Water begins rippling outward from the hull. The flying boat surges forward, spray erupting from the bow and sponson floats. The aircraft accelerates, nose lifting progressively, until it breaks free from the water surface and climbs upward out of frame. Maintain static low-angle frontal camera throughout. Cinematic motion, photorealistic rendering, 1930s golden hour atmosphere, subtle film grain. Vertical 9:16 output."
Por qué importa
Los videos del “Río Paraná” no son solo un ejercicio técnico. Son una forma de acercar el archivo histórico a nuevas audiencias y de explorar cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ponerse al servicio del periodismo y la memoria colectiva. La pieza forma parte de “Memorias de Santa Fe”, la primera colección que El Litoral publica dentro del Pinpoint Project de Google, un programa global que impulsa la apertura de archivos periodísticos mediante tecnología.