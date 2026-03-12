Periodismo e innovación

Cómo la inteligencia artificial devolvió el vuelo al hidroavión “Río Paraná”, 84 años después

A partir de una fotografía de archivo publicada en las páginas de El Litoral, el equipo de producto digital del diario utilizó herramientas de inteligencia artificial para restaurar, colorear y animar la imagen del Macchi C-94 que en 1941 unía Santa Fe con Asunción del Paraguay. El resultado es una serie de videos que forman parte del especial “Memorias de Santa Fe”, la primera colección del Pinpoint Project de Google.