3 avisos que cuentan la Santa Fe de los años 20 y 30

Las publicidades que leían nuestros abuelos

Insecticidas que se pedían por correo, yerba mate contra el estreñimiento, heladeras eléctricas como artículo de lujo y desfiles de moda dentro de una tienda. En las páginas de El Litoral de las primeras décadas del siglo XX, la publicidad no solo vendía productos: retrataba una sociedad entera. Un recorrido por las perlitas