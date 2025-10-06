Cuenta regresiva

A un mes de la gala del año: El Brigadier celebra sus 50 ediciones en Santa Fe

La celebración reunirá a representantes del sector productivo y referentes institucionales en una edición especial que destacará trayectorias, liderazgo e impacto regional. Los santafesinos ya participaron en el sondeo de opinión que definió a las empresas líderes en más de 300 rubros, cuyas distinciones se entregarán durante esa noche. Todo podrá seguirse a través de una transmisión multiplataforma pensada para toda la provincia.