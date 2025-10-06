A un mes de la gala del año: El Brigadier celebra sus 50 ediciones en Santa Fe
La celebración reunirá a representantes del sector productivo y referentes institucionales en una edición especial que destacará trayectorias, liderazgo e impacto regional. Los santafesinos ya participaron en el sondeo de opinión que definió a las empresas líderes en más de 300 rubros, cuyas distinciones se entregarán durante esa noche. Todo podrá seguirse a través de una transmisión multiplataforma pensada para toda la provincia.
A casi un mes de la noche más esperada por el empresariado santafesino, El Brigadier se prepara para celebrar sus 50 años con una gala histórica. El evento se realizará el sábado 8 de noviembre, desde las 20, en Los Maderos, Casino Santa Fe, Dique I del Puerto. Como cada año, será una puesta en escena de gran nivel y con una fuerte presencia institucional, empresarial y mediática.
Esta edición es especial porque marca medio siglo de reconocimiento: El Brigadier no es solo un premio, es una tradición que, a lo largo de cinco décadas, distinguió a empresas y organizaciones que se destacaron por su desarrollo, compromiso e impacto en la región. Elaniversario 50 se vive con un significado especial, tanto por su historia como por el peso simbólico que tiene dentro del calendario social y económico de Santa Fe.
La gala podrá seguirse en vivo a través de diversas plataformas y medios: CYD Litoral, ellitoral.com y Telefe Santa Fe transmitirán el evento para toda la provincia y el país. Además, una vez concluida la ceremonia, el público podrá revivir esta noche icónica a través de la cobertura en redes sociales y los materiales gráficos que retratarán en detalle todo lo ocurrido.
Un reconocimiento con valor real y proyección
Quienes aceptan el galardón se convierten automáticamente en “tomadores de El Brigadier”, una distinción que implica pertenecer a una comunidad empresarial reconocida y activa. Para ellos, se diseña un paquete institucional especial que contempla acciones de prensa en los principales medios de comunicación de Santa Fe, con el objetivo de potenciar la visibilidad de las compañías seleccionadas.
Pero el reconocimiento no se agota allí. Parte de lo recaudado a través de este esquema se destina a financiar la formación de estudiantes en el Instituto Superior de Enseñanza de ADE, fortaleciendo la educación técnica y profesional en la provincia.
La definición más esperada: el Brigadier de Oro
Como cada año, el momento más esperado de la ceremonia será la entrega del Brigadier de Oro, el máximo galardón de la noche. Lo que lo vuelve único es el modo en que se elige: son los propios empresarios premiados quienes, al subir al escenario para recibir su estatuilla, emiten su voto.
Ese sufragio directo, espontáneo y reservado define al ganador del reconocimiento mayor entre los líderes de todos los rubros.
Con medio siglo de trayectoria, El Brigadier se consolidó como el evento empresarial más relevante de Santa Fe. La cuenta regresiva ya comenzó y esta edición aniversario promete ser una celebración cargada de historia, emociones y proyección hacia el futuro.
En las próximas semanas se conocerán más detalles de la producción, las novedades y los protagonistas de esta gala especial que marcará un antes y un después en la historia del premio.
