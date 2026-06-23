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Reportaron fallas en Instagram, Facebook y WhatsApp: miles de usuarios registraron problemas

Usuarios de distintos países reportaron inconvenientes para acceder y utilizar Instagram, Facebook y WhatsApp. Los reclamos crecieron de forma simultánea durante la tarde.

Reportan una caída masiva de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas de Meta.Reportan una caída masiva de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas de Meta.
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Miles de usuarios comenzaron a reportar este martes fallas en los principales servicios de Meta. Los inconvenientes afectan a Instagram, Facebook y WhatsApp, según reflejan los registros de plataformas especializadas en monitoreo de interrupciones.

Los reportes se incrementaron de manera abrupta durante la tarde. En el caso de Instagram, la cantidad de reclamos mostró un fuerte pico en pocos minutos, con usuarios que señalaron dificultades para cargar contenidos, actualizar publicaciones y acceder a sus cuentas.

Instagram registró el mayor pico de reportes durante la tarde de este martes. Foto: ReutersInstagram registró el mayor pico de reportes durante la tarde de este martes. Foto: Reuters

Crecieron los reclamos

Los datos recopilados por Downdetector evidenciaron un aumento repentino de notificaciones vinculadas a Instagram. Hacia las 18, los reportes superaban ampliamente los niveles habituales registrados durante el resto de la jornada.

Facebook también registró un incremento de avisos por fallas. Los usuarios señalaron problemas para navegar en la plataforma, actualizar el feed y acceder a determinadas funciones del servicio.

FILE PHOTO: Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch and Reddit applications are displayed on a mobile phone in this picture illustration taken on December 9, 2025. REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo/File PhotoFacebook también mostró un aumento repentino de reclamos de usuarios. Foto: Reuters

WhatsApp también presentó inconvenientes

La aplicación de mensajería instantánea de Meta se sumó a los reportes. Algunos usuarios informaron dificultades para enviar mensajes, recibir comunicaciones y sincronizar conversaciones.

Aunque el volumen de reclamos en WhatsApp fue menor que en Instagram, la simultaneidad de los reportes en las tres plataformas generó consultas y comentarios en otras redes sociales.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoWhatsApp acumuló reportes vinculados a problemas de mensajería y conexión. Foto: Reuters

Sin comunicado oficial

Hasta el momento, Meta no había emitido un comunicado oficial sobre el origen de los inconvenientes ni sobre el alcance de la interrupción reportada por los usuarios.

Como suele ocurrir en estos casos, los reclamos continuaron concentrándose en sitios especializados y en plataformas alternativas donde los usuarios compartieron capturas y experiencias relacionadas con las fallas.

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