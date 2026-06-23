Miles de usuarios comenzaron a reportar este martes fallas en los principales servicios de Meta. Los inconvenientes afectan a Instagram, Facebook y WhatsApp, según reflejan los registros de plataformas especializadas en monitoreo de interrupciones.
Reportaron fallas en Instagram, Facebook y WhatsApp: miles de usuarios registraron problemas
Usuarios de distintos países reportaron inconvenientes para acceder y utilizar Instagram, Facebook y WhatsApp. Los reclamos crecieron de forma simultánea durante la tarde.
Los reportes se incrementaron de manera abrupta durante la tarde. En el caso de Instagram, la cantidad de reclamos mostró un fuerte pico en pocos minutos, con usuarios que señalaron dificultades para cargar contenidos, actualizar publicaciones y acceder a sus cuentas.
Crecieron los reclamos
Los datos recopilados por Downdetector evidenciaron un aumento repentino de notificaciones vinculadas a Instagram. Hacia las 18, los reportes superaban ampliamente los niveles habituales registrados durante el resto de la jornada.
Facebook también registró un incremento de avisos por fallas. Los usuarios señalaron problemas para navegar en la plataforma, actualizar el feed y acceder a determinadas funciones del servicio.
WhatsApp también presentó inconvenientes
La aplicación de mensajería instantánea de Meta se sumó a los reportes. Algunos usuarios informaron dificultades para enviar mensajes, recibir comunicaciones y sincronizar conversaciones.
Aunque el volumen de reclamos en WhatsApp fue menor que en Instagram, la simultaneidad de los reportes en las tres plataformas generó consultas y comentarios en otras redes sociales.
Sin comunicado oficial
Hasta el momento, Meta no había emitido un comunicado oficial sobre el origen de los inconvenientes ni sobre el alcance de la interrupción reportada por los usuarios.
Como suele ocurrir en estos casos, los reclamos continuaron concentrándose en sitios especializados y en plataformas alternativas donde los usuarios compartieron capturas y experiencias relacionadas con las fallas.