Ahumadas en el sudeste asiático

Hallaron las momias más antiguas conocidas a la fecha: tienen 14.000 años de antigüedad

Investigadores australianos dataron entierros del Pleistoceno final que revelan que las técnicas de momificación artificial se utilizaron en los actuales territorios de En China, Indonesia y Vietnam miles de años antes que las conocidas en Chile -hace siete mil años- o Egipto -hace 4.500 años-.