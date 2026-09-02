Mario Falak, empresario vinculado con la recuperación del Hotel Alvear Palace y distintos negocios emblemáticos de la Argentina, murió a los 82 años. El fallecimiento ocurrió el viernes 28 de agosto y se conoció públicamente varios días después.
Murió Mario Falak, el empresario ligado al Alvear Palace y amigo de Carlos Menem
Falleció el viernes 28 de agosto, pero la noticia trascendió en las últimas horas. También participó de New York City, Galerías Pacífico y el Llao Llao.
Había nacido el 1° de enero de 1944 en Lanús, dentro de una familia de inmigrantes judíos sirios. Durante sus últimos años se mantuvo alejado de la exposición que había alcanzado en la década de 1990 por su actividad empresarial y su cercanía con Carlos Menem. La Nación
De las finanzas a la noche porteña
Falak comenzó su trayectoria dentro del sector financiero. Una de sus primeras actividades fue el descuento de cheques para empresarios textiles ubicados en el barrio porteño de Once.
Esos vínculos le permitieron incorporarse como socio de Ricardo y Oscar Fabre en el proyecto de New York City, una discoteca instalada sobre la avenida Álvarez Thomas e inspirada en los grandes clubes nocturnos estadounidenses.
El establecimiento abrió en diciembre de 1980 con una presentación de The Police. Falak también integró el grupo fundador junto con Mariano de Felipe y los hermanos Fabre. C5N
La recuperación del Alvear Palace
El salto hacia la hotelería ocurrió en 1983, cuando se asoció con David Sutton Dabbah para adquirir el Alvear Palace. El establecimiento de Recoleta, inaugurado en 1932, atravesaba una crisis financiera y enfrentaba un pedido de quiebra.
Falak y el grupo Sutton impulsaron su recuperación y lo reposicionaron dentro del mercado de la hotelería de lujo. La sociedad entre ambos se mantuvo durante décadas y sirvió como base para nuevos emprendimientos.
El Alvear también se convirtió en un punto habitual de reuniones entre empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y visitantes internacionales.
Su relación con Carlos Menem
Falak entabló una amistad con Menem antes de que el dirigente riojano llegara a la Presidencia. El vínculo le otorgó mayor exposición durante los años noventa y ubicó al empresario dentro del círculo cercano al entonces mandatario.
En ese período, el Alvear Palace funcionó como escenario de encuentros políticos y sociales. Su nombre también quedó relacionado con la concesión de Galerías Pacífico, otorgada en 1989 para recuperar el edificio y transformarlo en un centro comercial.
La operación generó cuestionamientos por las condiciones de la concesión y la cercanía de Falak con Menem. El shopping fue inaugurado en 1992, mientras que el grupo Sutton adquirió posteriormente la propiedad del edificio.
Los negocios en la Patagonia
En 2000, los socios compraron a IRSA el edificio de Galerías Pacífico y el 50% del Hotel Llao Llao de Bariloche. La otra mitad del complejo patagónico permaneció en manos de la compañía encabezada por Eduardo Elsztain.
Falak redujo su exposición pública después del menemismo, pero conservó su participación en emprendimientos hoteleros y comerciales. Su trayectoria quedó principalmente vinculada con la adquisición y recuperación del Alvear Palace iniciada en 1983. Infobae