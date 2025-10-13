El 2026 ya llegó a Neostar

Contenido realizado por Neostar
Neostar, concesionario oficial de Honda en Santa Fe y Paraná, ya le abrió las puertas al 2026 con las nuevas Honda HR-V y ZR-V, dos SUV que combinan tecnología, comodidad y resistencia en su máximo nivel.
La Honda HR-V 2026 fue lanzada en Argentina con dos versiones, LX y EXL. Esta SUV del segmento B es importada desde Brasil con rediseño y novedades en el equipamiento.
Cuenta con llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas en la versión LX y llantas con doble tono gris en otras versiones
Entre los cambios visuales se destaca la renovación en detalles como la parrilla delantera con un aspecto menos formal y un paragolpe que se adecúa a esta modificación con nuevas líneas. En la parte trasera, los faros son ahora translúcidos en ambas versiones.
Respecto del equipamiento, ahora ambas versiones dejan atrás los cables para ofrecer conectividad inalámbrica de Android.
La LX incorporó cargador inalámbrico además de apertura y encendido sin llaves. La EXL cuenta con climatizador automático bizona y sensores de estacionamiento delanteros.
Este mes, en Neostar el valor de la Nueva Honda HR-V LX CVT es de $45.890.000 mientras que la versión EXL CVT tiene un valor de $51.240.000. En ambos casos se mantiene la financiación de 12 meses a tasa 0% hasta 12 millones.
En la ZR-V 2026 las mejoras son significativas tanto en el paquete tecnológico como en los detalles de acabado.
El interior es amplio, con detalles de panal de abejas. Sus nuevos asientos ergonómicos mejoran el nivel de confort de sus ocupantes.
Su pantalla multimedia táctil de 9 pulgadas viene con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico.
Además, presenta mejoras en el aislamiento acústico lo que genera una excelente experiencia de conducción.
El control de descenso en pendiente mantiene el vehículo en una velocidad constante sin necesidad de acelerar o frenar, de esta manera el conductor puede concentrarse únicamente en direccionar el vehículo.
Su diseño moderno y deportivo combina con su apariencia elegante, de líneas fluidas y curvas suavizadas.
En relación a la seguridad la ZR-V2026 cuenta con 8 airbags, frontales para conductor y acompañante, laterales delanteros y laterales de cortina e incorpora airbags de rodilla para conductor y copiloto.
El precio lanzamiento de la ZRV TRG CTV 2026 es $59.990.000 con financiación a tasa 0% en 12 meses hasta $15.000.000
Tras algunos meses de espera, la exclusiva HONDA CR-V EXL AWD regresa a Neostar.
Esta SUV emblemática del segmento C es siempre tendencia por su tecnología, calidad en las terminaciones y prestaciones.
Este mes, el precio es de U$S 70.800 con una financiación de $24.000.000 en 12 meses tasa 0.
El Civic Híbrido e:HEV combina la potencia de un motor naftero con la eficiencia de un sistema eléctrico autorrecargable, ofreciendo una experiencia de conducción refinada, silenciosa y sustentable.
La financiación a Tasa Cero llega a este híbrido que, el año pasado, fue elegido como el auto del año por PIA, Periodistas de la Industria Automotriz.
Este mes, el precio del CIVIC EHibrid es de U$54.000 dólares con financiación a tasa 0 hasta $ 24.000.000 en 12 meses.
En Neostar, el servicio técnico se mantiene siempre a la vanguardia gracias a la capacitación continua de sus especialistas y al uso de tecnología de última generación. Cada mantenimiento se realiza con repuestos y accesorios originales Honda, asegurando el máximo rendimiento y confiabilidad del vehículo.
En Boulevard 2901, Santa Fe, Neostar presenta la exhibición de los nuevos modelos Honda. La concesionaria garantiza asesoramiento experto para todos los interesados.
