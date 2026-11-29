La Provincia de Santa Fe completó la limpieza de 270 kilómetros de canales troncales y mantiene 24 máquinas en actividad en el norte, el centro y el sur. El plan abarca 36 canales y busca recuperar la capacidad de drenaje para que el agua escurra con mayor facilidad ante las lluvias previstas por el fenómeno de El Niño.
Santa Fe ya limpió 270 kilómetros de canales y abrió un nuevo frente de obra en el norte
El plan provincial abarca 933 kilómetros de canales troncales. Ya terminaron cinco intervenciones y comenzaron los trabajos sobre 112 kilómetros en el departamento 9 de Julio.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que hay 11 intervenciones en marcha. La Provincia también prevé incorporar 43 nodos telemétricos para obtener datos en tiempo real y seguir el comportamiento del agua en distintos puntos del territorio.
Dónde terminaron las obras y qué trabajos siguen
En el norte ya concluyó la limpieza del canal Los Ingleses y quedan los últimos kilómetros de La Loca y La Loquita, en el departamento Vera. Al mismo tiempo, comenzaron los trabajos sobre 112 kilómetros del canal de la Ruta Provincial N.º 290, en el departamento 9 de Julio.
En el centro finalizaron las tareas en el canal Malaquías, en La Capital, y en Las Bandurrias, en Belgrano. También concluyeron los trabajos en el Principal N.º 1 y el Secundario Las Avispas, que favorecen el escurrimiento en Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal. En este último departamento se trabaja en el Secundario N.º 3 y el Principal N.º 4.
En el sur están en su tramo final las intervenciones en Ibarlucea, Salvat y el arroyo San Lorenzo. También hay trabajos en el canal San Urbano y su conexión con Agataura, en General López, y en el arroyo Las Estacas y el canal Los Troncos, en el departamento Belgrano.
Cómo se van a monitorear las lluvias y las napas
El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, señaló que la Provincia y las tres empresas a cargo de las tareas buscan acortar los plazos antes de las lluvias previstas. Indicó que la limpieza beneficia a zonas rurales y se suma a los más de 5.000 kilómetros de canales intervenidos junto a municipios, comunas y comités de cuenca, y mediante obras por terceros.
Como parte del monitoreo, la Provincia ya avanza con la instalación de las primeras cinco estaciones para medir precipitaciones y niveles de napas. Estarán ubicadas en Las Rosas, Montes de Oca, Las Parejas, Labordeboy y Correa.