Santa Fe y su historia presentes en las Jornadas Nacionales de Numismática
El Centro Numismático Santa Fe estuvo presente en las XLV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística de la República Argentina.
Participantes de todo el país reunidos en Mendoza para las XLV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística.
13:06
El sábado 9 y domingo 10 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza las XLV Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística de la República Argentina. La “numismática” se refiere a la investigación de la producción y la forma en que las personas han utilizado monedas, fichas, divisas y otros objetos a lo largo de la historia.
En este importante encuentro que reúne a la numismática de todo el país, el Centro Numismático de Santa Fe (Ce.Nu.Sa) estuvo presente, con la particularidad de una singular presentación enfocada en los 450 años de la primera moneda de Santa Fe.
Vara de lienzo
El presidente del Ce.Nu.Sa, Bernardo Boaglio, llevó adelante esta presentación que representa un hito histórico de nuestra provincia: “luego que se presentara el representante del pueblo ante el cabildo, el 1° de Enero de 1575, con el fin de solicitar se pusiera precio a los bienes que en ese momento se comercializaban; el cabildo resolvió el día 16 de enero establecer como moneda a la "vara de lienzo" y comienza a tasar los bienes de cambio en dicha moneda”, explicó Boaglio.
La vara de lienzo, utilizada para facilitar el trueque en Santa Fe en el siglo XVI.
La vara de lienzo marcó la "medida de las cosas" que facilitaba el trueque en una población donde se carecía de circulante metálico. “Asimismo, el lienzo, fortaleció el comercio entre Asunción y Santa Fe y trajo prosperidad a este nuevo “pueblo y puerto" para lograr su cometido inicial que fue relacionar comercialmente a Asunción tanto con Buenos Aires como con el camino real, a través de Córdoba”, resaltó.
Reales y réis
Mauro Vanni, también socio de Ce.Nu.Sa. realizó por su parte un pre-lanzamiento de un libro que presentará junto a su coautor Sergio Blasco en la V Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos a celebrarse en Río de Janeiro en el mes de Septiembre. Se trata de una "Guía para la identificación de 8 reales en los 960 réis". Esta obra abre una ventana a uno de los episodios más singulares de la historia numismática: la convergencia entre el legendario 8 reales —tanto hispanoamericano como peninsular— y su reacuñación en 960 réis en Brasil.
A través de métodos sencillos y observaciones prácticas, el lector aprenderá a identificar la moneda original que yace oculta bajo el nuevo diseño impuesto por las casas monetarias brasileñas para adaptarla a su propio sistema.
Más allá de su valor como herramienta de estudio, este libro celebra el encuentro entre dos tradiciones monetarias y culturales —la española e hispanoamericana y la brasileña— distintas en su origen, pero unidas por la historia, el comercio y la proximidad geográfica.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.