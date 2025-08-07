Oficializaron cuándo será el Día del Niño en Argentina: qué fecha eligió el gobierno

El gobierno nacional estableció cuál será la fecha definitiva para el Día del Niño este 2025, luego de una serie de idas y vueltas.
Con firmas del presidente Milei y la ministra Pettovello, se publicó el Decreto 562/2025 que establece la fecha para este 2025 y los años posteriores.
Mediante el Decreto 562/2025, publicado este jueves en Boletín Oficial, se estableció que será el tercer domingo del mes de agosto. De esta manera, la fecha este año será el 17 de agosto.
El documento en cuestión, con fecha del miércoles 6 de agosto, cuenta con las rúbricas del presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Declárase “Día del Niño” el tercer domingo del mes de agosto de cada año”, resuelve el texto oficial, extendiendo la fecha para los años posteriores hasta una eventual nueva modificación.
Se deja de lado la tradición más reciente de establecerlo en el segundo fin de semana de agosto, tras un pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).
El decreto no hace alusión en ningún pasaje a objetivos específicamente económicos de la decisión, sea por incentivar la venta al alejarlo del comienzo del mesa o para sostener el poder adquisitivo de los ciudadanos posicionarlo separado del cierre del mes.
“Que constituye una tradición arraigada en nuestro país la celebración de una festividad dedicada a los niños, conocida como “Día del Niño”, que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de agosto de cada año”, manifiesta el texto y agrega: “Que dicha tradición promueve la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina”.
La jornada también es conocida como el Día de las Infancias y tiene como objetivo remarcar el rol fundamental de los más pequeños en los grupos familiares y en la sociedad, además de ser un recordatorio para promover su bienestar, educación y desarrollo integral.
