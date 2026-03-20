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Pilay consolida un nuevo polo urbano con la inauguración de Paseo del Molino

El complejo desarrollado por Pilay recupera un sector histórico de la ciudad y lo proyecta como un nuevo espacio residencial, comercial y urbano.

Pilay consolida un nuevo polo urbano con la inauguración de Paseo del Molino.Pilay consolida un nuevo polo urbano con la inauguración de Paseo del Molino.

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Con un acto institucional, quedó formalmente inaugurado el desarrollo Paseo del Molino, el complejo llevado adelante por Pilay que avanza en la transformación de un sector emblemático de la ciudad de Santa Fe.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y legislativas, junto a empresarios, representantes de instituciones y referentes de la ciudad vinculados a su crecimiento y transformación.

pilayQuedó formalmente inaugurado el desarrollo Paseo del Molino.

Ubicado frente al Molino Fábrica Cultural y a metros de Boulevard Gálvez, el proyecto se inserta en un área históricamente ligada a la actividad industrial y productiva de Santa Fe.

En ese contexto, Paseo del Molino recupera un espacio con fuerte valor histórico para la ciudad y lo proyecta hacia una nueva etapa urbana, integrando vivienda, actividad comercial y espacios de encuentro que acompañan la evolución de Santa Fe.

“Este desarrollo recupera la memoria de un lugar muy significativo para los santafesinos y lo proyecta hacia una nueva etapa urbana, acompañando el crecimiento y la transformación de la ciudad”, señaló María del Valle Donino, Gerenta de la sucursal Santa Fe.

pilayLa presentación contó con la presencia de autoridades políticas, empresarios y referentes de la región.

Un desarrollo urbano de gran escala

El proyecto se desarrolla sobre una manzana completa, con siete torres residenciales integradas por una plaza verde central elevada, además de una galería comercial y tres niveles de cocheras que articulan el acceso al complejo.

Las torres, algunas de hasta 30 pisos de altura, incorporan departamentos de uno y dos dormitorios con diseño contemporáneo y funcional, pensados para responder a las nuevas dinámicas de vida urbana.

Con más de 370 departamentos ya entregados en su primera etapa y nuevas torres en ejecución, Paseo del Molino se proyecta como uno de los desarrollos urbanos más importantes de Santa Fe, combinando inversión, arquitectura contemporánea y planificación urbana en un espacio que recupera la memoria productiva del lugar y la proyecta hacia el futuro.

pilayEl complejo desarrollado por Pilay recupera un sector histórico de la ciudad.

Lo que se viene

La inauguración de Paseo del Molino fue también el marco para anunciar un nuevo desarrollo urbano que continuará la transformación y revalorización de este sector de la ciudad.

Durante el encuentro, Pilay confirmó la puesta en marcha de un proyecto que se emplazará a continuación del complejo y que dará lugar a una nueva pieza urbana de usos mixtos, consolidando la expansión del distrito que comienza a configurarse en esta zona estratégica de Santa Fe.

La iniciativa forma parte de una visión de desarrollo que busca integrar vivienda, actividad comercial y espacios de encuentro, reforzando el crecimiento de una nueva centralidad urbana en la ciudad.

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