Enfoque urbano

Cuando el reclamo se vuelve proyecto: la experiencia de las plazas de bolsillo en Rosario

A partir de denuncias reiteradas por basurales, baldíos abandonados y espacios degradados, la Municipalidad de Rosario desarrolló un programa que recupera sectores mínimos del tejido urbano y los convierte en plazas de bolsillo. Cómo funciona el circuito que va del reclamo vecinal a la intervención territorial, qué rol jugaron los terrenos privados y por qué hoy el foco está puesto en el dominio público.