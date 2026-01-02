"Policy Cycle"

El Dr. Carlos Felice analiza el Ciclo Errático de las Políticas Públicas en el Laberinto Sanitario Argentino

El sistema de salud argentino no avanza en línea recta: se mueve entre superposiciones, tensiones políticas, urgencias coyunturales y profundas desigualdades territoriales. En este análisis, el Dr. Carlos Felice recorre el llamado policy cycle para demostrar por qué, en nuestro país, las políticas sanitarias rara vez siguen un camino ordenado y por qué comprender su carácter errático resulta clave para pensar una gobernanza más realista, federal y efectiva.