Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron el Nobel de Medicina

Fue otorgado este lunes por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Crédito: Nobel
 10:47

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 fue otorgado este lunes a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica".

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega, desde 1901, este reconocimiento a "aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad".

La publicación del Premio Nobel en X.La publicación del Premio Nobel en X.

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

Mary Brunkow.Mary Brunkow.

El jurado destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

Fred Ramsdell.Fred Ramsdell.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

Shimon Sakaguchi.Shimon Sakaguchi.

Brunkow pertenecía al momento del descubrimiento al Instituto de Biología de Sistemas, Seattle, WA, Estados Unidos; Ramsdell al Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, CA, Estados Unidos; y Sakaguchi a la Universidad de Osaka, Osaka, Japón.

