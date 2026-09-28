Contenido patrocinado realizado para QUIMADH
QUIMADH, la empresa de Santo Tomé que lleva tecnología para el agro al mundo
Con más de 30 años de trayectoria, la firma santotomesina desarrolla soluciones para el agro y proyecta sus tecnologías hacia nuevos mercados internacionales.
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Desde Santo Tomé, Santa Fe, una empresa familiar construyó durante más de tres décadas un camino basado en la investigación, el desarrollo y la producción de tecnologías aplicadas al agro. QUIMADH comenzó con una mirada puesta en las necesidades de la producción y hoy cuenta con una estrategia de expansión que lleva sus desarrollos hacia distintos mercados internacionales.
Su portfolio incluye coadyuvantes, acondicionadores de agua y productos destinados al manejo de plagas y enfermedades. También desarrolla alternativas de origen natural y tecnologías vinculadas con una producción más sustentable. Entre sus productos se encuentran TS Active, Locker, Palmaline, Stopper, Cropally y Acariout.
La innovación constituye uno de los pilares del proyecto. En ese camino, QUIMADH mantiene desde hace más de 15 años una relación de trabajo con INTEC-CONICET-UNL, que actualmente se traduce en nuevos desarrollos de biopesticidas de origen vegetal, con la mirada puesta en las soluciones que demanda el agro del futuro.
Proyección internacional
La expansión hacia otros países es uno de los principales objetivos de la compañía. QUIMADH cuenta con presencia comercial en más de 20 países y trabaja en la apertura y consolidación de mercados en distintas regiones productivas.
““Hoy tenemos presencia en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y continuamos avanzando en la apertura y desarrollo de nuevos mercados en distintos países de Latinoamérica”, explicó el ingeniero Exequiel Crespi, al describir el alcance actual de la empresa.
El próximo objetivo está puesto especialmente en Europa, un mercado que presenta características particulares tanto por el nivel de valor agregado como por sus regulaciones y los tipos de cultivos. A la vez, la compañía trabaja sobre oportunidades en Norte de África, el Sudeste Asiático y países como Japón y Corea.
“Principalmente apuntamos al mercado europeo, que hoy es el mercado de mayor valor agregado y donde nosotros tenemos los cañones apuntados por el tipo de producto, por la presión regulatoria que existe en Europa y por el tipo de cultivos que se producen allí”, señaló Crespi.
La planificación de QUIMADH contempla profundizar esa expansión durante los próximos años. El objetivo es consolidar su presencia comercial internacional y contar con al menos un mercado abierto por continente, a partir de una nueva paleta de productos biológicos.
Ciencia aplicada
La búsqueda de nuevas soluciones también se desarrolla desde Santa Fe. Uno de los proyectos actuales se lleva adelante junto con INTEC-CONICET-UNL y está orientado al desarrollo de nuevos biofungicidas a partir de metabolitos secundarios vegetales.
Las investigaciones contemplan formulaciones destinadas tanto al tratamiento de semillas como a aplicaciones foliares en diferentes cultivos. El trabajo conjunto permite vincular el conocimiento científico con el desarrollo de tecnologías que puedan transformarse en herramientas concretas para la producción.
“Trabajar desde Argentina y desde Santo Tomé representa un desafío, pero también nos brinda grandes ventajas. Estamos insertos en un ecosistema con capacidades de desarrollo, conocimiento y experiencia vinculadas al agro”, explicó el ingeniero Nicolás Imhoff.
Para la empresa, la ubicación en Santo Tomé representa una oportunidad, pero también plantea desafíos. La cercanía con un territorio fuertemente vinculado a la actividad agropecuaria y con instituciones dedicadas a la investigación convive con las dificultades económicas y logísticas que supone producir y exportar desde Argentina.
“Si bien las características del agro local no son exactamente las mismas que encontramos en los mercados internacionales a los que apuntamos, Santa Fe es un importante polo de desarrollo, conocimiento y tecnología aplicada al sector”, sostuvo Imhoff.
El desafío, en ese marco, es continuar desarrollando productos desde Santa Fe capaces de responder a las necesidades de productores de diferentes regiones del mundo. Para una compañía familiar y una pyme radicada en Santo Tomé, la expansión internacional representa también una forma de proyectar al mundo el conocimiento y la tecnología desarrollados localmente.
“Nosotros creemos que hacerlo desde nuestro lugar y con nuestra gente nos otorga una gran satisfacción. Producirlo como empresa familiar, porque somos una pyme familiar, vale el doble”, concluyó Imhoff.
Con más de tres décadas de trayectoria, investigación aplicada y una estrategia de crecimiento internacional, QUIMADH busca consolidar desde Santo Tomé un proyecto que combina innovación, desarrollo tecnológico y producción, con la mirada puesta en nuevos mercados y en las necesidades de un agro en permanente transformación.