En el marco de los Premios El Brigadier 2026, El Litoral acompaña a repasar los inicios de aquellas empresas que forman parte de la historia de Santa Fe. En este caso, un álbum de fotos antiguo que reúne los momentos fundacionales se convierte en el punto de partida para reconstruir la historia de Red Sport.
Red Sport y la historia detrás del álbum de fotos que guarda medio siglo de pasión deportiva en Santa Fe
Un recorrido por imágenes, anécdotas y recuerdos que reconstruyen distintas épocas del deporte local y revelan cómo una iniciativa comercial se convirtió en testigo y protagonista de la vida deportiva de varias generaciones de santafesinos.
Este recorrido visual permite conectar la memoria nostálgica con la comunidad, mostrando las vivencias, el esfuerzo y los valores que consolidaron su trayectoria comercial en la ciudad.
El objeto como punto de partida: las raíces de una empresa familiar
El local ubicado en la esquina de San Martín y Falucho constituye el centro neurálgico de la compañía. La propiedad fue adquirida por el fundador de la firma a finales de la década de 1980, marcando un paso estratégico en el posicionamiento del negocio dentro del rubro de artículos deportivos en Santa Fe.
"Este local es el que es el icono nuestro, el local de San Martín y Falucho, que lo compró mi padre por el 89, por ahí, no me acuerdo bien la fecha", sostiene Mariano García Seliman, actual responsable de Red Sport. "Para él fue realmente un desafío, pero fue también consolidar la empresa y la familia como los líderes en deportes dentro de la ciudad", explica sobre los comienzos de la firma en dicha ubicación.
De Club Tiempo Libre a Red Sport: transformación y permanencia
La identidad comercial atravesó modificaciones para acompañar el crecimiento de la red de sucursales. En 2002, el negocio modificó su denominación original de Club Tiempo Libre por el nombre Red Sport, con el fin de reflejar la estructura de cadena que había desarrollado en la región.
A pesar de los cambios en las tendencias de la moda y los patrones de consumo, la propuesta comercial sostiene su enfoque en la atención al cliente, el abastecimiento de stock y la incorporación de productos de marcas internacionales como Nike, Adidas y Puma.
"Lo que ha cambiado es toda la moda en la actualidad, todo lo nuevo, la parte de online, la omnicanalidad que se le llama de tener la misma atención en online que la que tenemos en los locales", señala García Seliman. "Nuestro foco siempre está en la mejor atención al cliente, en el mejor stock, en tener los últimos productos, las mejores marcas", agrega.
Desafíos actuales: la omnicanalidad frente a los gigantes nacionales
La adaptación a las dinámicas del comercio electrónico y los cambios de la economía nacional representan desafíos constantes para la gestión operativa. La aceleración de los procesos tecnológicos requiere una actualización continua de las herramientas de venta y logística.
Al tratarse de una firma de alcance regional con sede en Santa Fe y presencia en Rosario, la competencia contra cadenas de mayor escala radicadas en Buenos Aires, Córdoba o Mendoza exige fortalecer los canales digitales y la velocidad de respuesta al consumidor.
"Nuestro desafío es poder lograr eso para lograr el volumen y la escala que necesitamos en la parte de online", afirma García Seliman sobre la estrategia digital. "Aún en online nuestro objetivo es tener el menor tiempo de entrega, cuando hay un reclamo ser los primeros en contestar, brindar la mejor solución posible... de poder darle un trato un poco más personalizado tanto en online como en la sucursal", argumenta.
El valor del factor humano y los reconocimientos
A lo largo de su trayectoria, la firma obtuvo diversos reconocimientos del sector comercial local, incluyendo su primera estatuilla recibida en 1927 bajo la gestión fundadora, acumulando posteriormente más de diez distinciones del Premio Brigadier.
El modelo organizativo mantiene una estructura de carácter familiar, asentado en el desempeño de los equipos de trabajo de cada sucursal y la respuesta de los clientes de la región.
"Sigue siendo una empresa familiar. Tenemos nuestros colaboradores que realmente nos acompañan, son los que hacen la empresa y a los que nos debemos y estamos agradecidos", expresa García Seliman. "Yo entiendo que la realidad es de las personas que la construyen. Nosotros somos los dueños nomás, por eso creo que nos va bien, porque eso es lo que intentamos lograr: el compromiso de la gente y devolverle lo más que podemos", concluye.
La continuidad de Red Sport refleja el proceso de adaptación de una empresa familiar santafesina ante las transformaciones del mercado minorista. A través del desarrollo de la omnicanalidad y el mantenimiento de los servicios tradicionales de atención, la compañía busca afianzar su inserción comercial en la provincia de Santa Fe.