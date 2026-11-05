Premios El Brigadier 2026

Red Sport y la historia detrás del álbum de fotos que guarda medio siglo de pasión deportiva en Santa Fe

Un recorrido por imágenes, anécdotas y recuerdos que reconstruyen distintas épocas del deporte local y revelan cómo una iniciativa comercial se convirtió en testigo y protagonista de la vida deportiva de varias generaciones de santafesinos.