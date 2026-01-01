La reina Camila habló por primera vez de la agresión sexual que sufrió cuando era adolescente

La reina Camila habló por primera vez en público de la agresión sexual que sufrió de adolescente.
La monarca inglesa contó en un programa de radio que un hombre la atacó en un tren en Londres y que el recuerdo de su agresión ha estado “acechando en el fondo de su cerebro durante mucho tiempo”.
El episodio ocurrió cuando la esposa del rey Carlos III tenía unos 16 o 17 años, en un tren con destino a la estación londinense de Paddington.
“Estaba leyendo un libro, y ese chico —un hombre— me atacó, y yo me defendí”, contó Camila en un especial sobre violencia de género de la emisora británica Radio 4.
“Recuerdo bajar del tren y que mi madre me miró y me preguntó: '¿Por qué tienes el pelo alborotado y te falta un botón del abrigo?”, sigue. “Me habían atacado, pero recuerdo que estaba furiosa, y eso me persiguió durante años”.
Grabado en Clarence House, el programa se emitió en el marco de los 16 Días de activismo contra la violencia de género, una campaña de la ONU que apoya la reina Camila.
La consorte conversó durante el mismo con John Hunt, un comentarista de carreras de la BBC cuya esposa y dos de sus hijas, Hannah y Louise, fueron asesinadas en 2024 por el exnovio de ésta última; otra de sus hijas, Amy; y la ex primera ministra británica Theresa May, editora invitada del programa.
“Cuando surge el tema del abuso y escucho una historia como la de John y Amy, es algo que me afecta mucho”, afirma en otro momento la reina Camila, quien también explica que el recuerdo de su propia agresión ha estado “acechando en el fondo de su cerebro durante mucho tiempo”.
En 2008, la reina Camila ya le confió esta agresión al entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, durante una conversación que reveló este verano el libro Power and the Palace (Poder y palacio) del experto en la familia real británica Valentine Low.
Según se precisa en uno de los capítulos, la entonces Camilla Shand reaccionó quitándose un zapato y golpeando con el tacón a su agresor, tal y como le había aconsejado su madre que hiciera en este tipo de situaciones. Al llegar a Paddington, la joven denunció la agresión al personal de la estación y el hombre fue detenido.
En la actualidad, muchos de los actos oficiales que asume Camila tienen como objetivo apoyar a las víctimas de violencia machista. Es patrona de la organización benéfica SafeLives, y en varios discursos ha manifestado la necesidad de acabar con el estigma que rodea a estos temas.
En marzo, se reveló que había escrito a Gisèle Pelicot para elogiarla por su “dignidad y valentía”.