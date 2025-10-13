El pasado cobra vida: cómo El Litoral hizo hablar a los gobernadores de Santa Fe

El Litoral presenta una producción inédita que combina arte, historia e inteligencia artificial para devolverles voz y movimiento a los gobernadores que marcaron el rumbo político de Santa Fe.

Durante años, los retratos de los gobernadores santafesinos descansaron en silencio. Aquellas obras, que alguna vez colgaron en la Casa de Gobierno, fueron testigos inmóviles de dos siglos de transformaciones políticas.

Hoy, en el marco del especial Retratos del Poder, esos protagonistas vuelven a mirarnos. Gracias a la tecnología, los rostros del pasado regresan al presente con gestos, voces y relatos que reconstruyen la historia de Santa Fe desde una nueva perspectiva.

De la pintura al movimiento

Cada video revive la voz y el rostro de quienes protagonizaron momentos decisivos de la vida provincial.

Francisco Antonio Candioti, Estanislao López, José María Cullen, Nicasio Oroño, Pascual Echagüe, Carlos Sylvestre Begnis y Jorge Obeid vuelven a contar su propia historia, en primera persona y con el mismo espíritu que los definió.

Los guiones fueron elaborados especialmente para esta producción, inspirados en biografías, documentos oficiales y testimonios históricos. Las animaciones se realizaron con HeyGen, que permitió dar vida a los retratos originales sin alterar su esencia. En algunos casos, como el del gobernador Jorge Obeid, se recreó su voz real clonada digitalmente, logrando un resultado de asombrosa naturalidad.

Así se hizo

El proyecto combinó arte, tecnología y periodismo.

Los guiones audiovisuales fueron desarrollados con ChatGPT, equilibrando rigor histórico y ritmo narrativo.

Las imágenes digitales de los retratos fueron animadas mediante inteligencia artificial, logrando movimientos sutiles y expresivos que devolvieron humanidad a cada figura.

Los videos fueron subtitulados luego, para garantizar accesibilidad y comprensión.

Cada retrato fue restaurado y retocado digitalmente: se ajustaron color, textura y proporciones al formato vertical 9:16, el estándar actual de las plataformas audiovisuales. El trabajo incluyó la recuperación cromática y la limpieza de detalles sin modificar el trazo ni el estilo de los artistas originales.

En algunos casos, como el del gobernador Jorge Obeid, se utilizó su voz real clonada digitalmente para que pudiera leer el guion creado especialmente para esta producción, generando un resultado tan impactante como emotivo.

Una nueva forma de mirar la historia

El resultado es una experiencia inédita: los gobernadores de Santa Fe vuelven a hablarle a la ciudadanía.

Lo que alguna vez fue una galería silenciosa, hoy se transforma en una propuesta interactiva donde arte y memoria se funden.

Retratos del Poder, una producción de El Litoral, resignifica el patrimonio histórico santafesino y lo acerca a nuevas generaciones.