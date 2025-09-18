¿Cómo solicitar la revisión de una multa en Santa Fe?

Los ciudadanos pueden hacer preguntas sobre una amplia gama de asuntos relacionados con el Tribunal, como multas, descargos, reclamos, liquidaciones o liberaciones de multas.
Desde el sitio web, podés revisar tus infracciones, detectar errores y presentar un descargo oficial para evitar sanciones injustas y problemas a futuro.
Los sistemas de control vial, ya sean electrónicos o manuales, no están exentos de errores. Desde fotografías mal registradas, confusión en las patentes, notificaciones que nunca llegaron, o sanciones duplicadas, pueden derivar en cargos injustos
Ingresar a la oficina virtual de la municipalidad e ingresar datos personas y del vehículo.
Corroborar las multas: revisá la fecha, el tipo de multa, el lugar y los datos del vehículo. Si hay alguna que no te corresponde o tiene inconsistencias, podés iniciar el reclamo.
Elegí el canal para hacer el descargo. Puede solicitarse a través de la Oficina Virtual: accediendo aquí, o de manera presencial en el Tribunal de Faltas (San Luis 3078), por mail ([email protected]) o través de whatsapp al número (0342) 593-6313.
Es importante tener en cuenta que el WhatsApp solo recibe mensajes por escrito y funciona en el horario de atención del Tribunal, que es de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas.
Luego de presentar tu descargo, el organismo evaluará su validez. Si se comprueba que fue una carga errónea, la infracción se dará de baja sin necesidad de pagar. En caso contrario, te informarán las vías para abonarla o algún plan de facilidades.
Cuando realices el descargo, puedes llegar a necesitar documentacion que verifique tu identidad, la titularidad del vehículo y los motivos del reclamo.
Estos son los documentos básicos:
Documento de Identidad Nacional (DNI) vigente.
Número de patente del vehículo.
Fotografía o copia de la multa recibida (si te llegó una notificación).
Cédula verde o azul del auto (según corresponda).
Segun el reclamo pueden llegar a necesitar: certificados de domicilio, constancia de cambio de titularidad. En casos donde el vehículo haya sido vendido, robado o transferido, también es importante tener a mano el acta de denuncia o el formulario de transferencia para probar que no eras el responsable al momento de la sanción.
No en todos los casos es requerida esta informacion, pero en el caso de tenerlas es mejor que esten a mano para realizar más rápido el trámite.
