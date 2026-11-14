Esta semana Rosario dio un paso institucional para preservar y difundir las lenguas de los pueblos originarios que viven en la ciudad, pero también para ampliar las posibilidades de acceso a los servicios públicos. El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el Decreto N.º 71.287, que encomienda a la Municipalidad de Rosario evaluar la creación de un Programa de Documentación, Sistematización y Digitalización de Lenguas Originarias, con el Qom como primer eje de trabajo y la incorporación progresiva del Moqoit y otros idiomas.
Rosario aprobó avanzar con un programa digital para preservar las lenguas Qom y Moqoit
El Concejo Municipal aprobó llevar al Ejecutivo a crear un programa de documentación y digitalización de lenguas originarias. Incluye un diccionario bilingüe y futuras herramientas para que hablantes puedan acceder a información y servicios municipales en su propio idioma.
Uno de los objetivos de la iniciativa es que el idioma deje de ser una barrera al momento de realizar trámites o comunicarse con el Estado municipal. El proyecto contempla la posibilidad de desarrollar herramientas digitales para que quienes hablan Qom puedan consultar información, recibir indicaciones sobre trámites, acceder a servicios municipales y comprender notificaciones en su propia lengua.
La propuesta incluye la elaboración de un diccionario digital Español-Qom y Qom-Español, la recopilación de vocabulario, expresiones, relatos orales y registros sonoros y audiovisuales. También prevé generar una base de datos abierta para fines educativos, culturales y de investigación, y analizar el desarrollo futuro de herramientas de consulta, aprendizaje y traducción automática.
El proyecto reunió en las últimas semanas dos expedientes que compartían objetivos: uno presentado por la concejala Alicia Pino y otro impulsado por Daniel Naporichi, integrante de la comunidad Qom. La propuesta unificada y aprobada el jueves incorpora expresamente la posibilidad de utilizar los recursos lingüísticos desarrollados para facilitar el acceso a la información y los servicios municipales por parte de hablantes de lenguas originarias.
La Dirección de Pueblos Originarios tendrá un papel central en las instancias de trabajo, ya que deberá promover la participación de representantes de las comunidades Qom y Moqoit y, progresivamente, de otros pueblos originarios con presencia en Rosario, procurando garantizar su intervención en la recopilación, documentación y validación de los contenidos.
El idioma como herramienta para acceder al Estado
En diálogo con Mirador Provincial, Daniel Naporichi, impulsor de la iniciativa, señaló que la propuesta responde a una necesidad que las comunidades originarias experimentan cotidianamente en la ciudad. Y es que aunque los pueblos originarios mantienen su presencia y transmiten sus conocimientos, sus lenguas todavía no encuentran el mismo espacio de reconocimiento en las instituciones, la educación y, especialmente, las nuevas tecnologías.
“Imaginamos una herramienta de uso cotidiano, que permita que cualquier vecino o vecina pueda interactuar con el Estado municipal en su propia lengua”, explicó. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que una persona del pueblo Qom pueda realizar consultas, recibir información sobre trámites, acceder a servicios municipales o comprender una notificación utilizando tanto el español como el Qom.
La intención es que estas herramientas permitan ampliar las opciones de comunicación entre el municipio y quienes hablan lenguas originarias. La incorporación del Moqoit y de otros idiomas con presencia en Rosario también forma parte de los objetivos a desarrollar progresivamente.
Para Naporichi, la aprobación unánime del decreto representa un avance, pero el desafío ahora es que el Ejecutivo lo transforme en una política pública. “No queremos que quede solamente en una declaración de buenas intenciones”, sostuvo y agregó que uno de los primeros pasos debería ser la reglamentación y puesta en marcha del programa con un equipo interdisciplinario integrado por representantes de las comunidades, hablantes, docentes idóneos y referentes culturales de los pueblos Qom y Moqoit. Eso no será dentro de mucho tiempo.
Según adelantó Naporichi, este miércoles 18 de noviembre tendrá lugar una primera reunión en la Dirección Municipal de Pueblos Originarios de Rosario para comenzar a trabajar sobre la iniciativa.
Una propuesta que reúne dos expedientes
La concejala Alicia Pino explicó a Mirador Provincial que el objetivo de la ordenanza fue incorporar herramientas digitales para documentar, difundir y proteger las lenguas originarias de la provincia. La propuesta comenzó con su expediente y luego se articuló con la iniciativa presentada por Naporichi, que compartía los objetivos de preservación y digitalización. “Es una propuesta colectiva desde su gestación, como es el lenguaje. Comienza a rodar un proyecto que construye puentes para fortalecer una sociedad intercultural”, dijo y destacó la importancia de generar acuerdos entre el gobierno local, las universidades y personas con formación y experiencia en la materia. Y es que el decreto contempla expresamente la posibilidad de solicitar colaboración técnica a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Conicet, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y otros organismos e instituciones.
La participación de las comunidades no aparece solamente como una instancia de consulta. El texto establece que sus representantes deberán intervenir en los procesos de recopilación, documentación y validación de los contenidos lingüísticos y culturales.
Antecedentes de preservación de la lengua Qom en Rosario
La propuesta se suma a distintas experiencias que buscaron incorporar la lengua Qom a la vida pública de Rosario. Una de ellas se desarrolló en 2022, cuando la Municipalidad inauguró diez señalizaciones bilingües en calles y pasajes del barrio Toba. Los carteles incluyeron los nombres en Qom y español, junto con explicaciones sobre sus significados y su valor cultural.
El trabajo recuperó una iniciativa que había surgido de estudiantes de la Escuela Bilingüe N.º 1333 Nueva Esperanza, quienes en 2001 habían propuesto cambiar los nombres de distintas calles del barrio. La experiencia de 2022 sumó a estudiantes, docentes y referentes de las comunidades para trabajar sobre la pronunciación, los significados y la transmisión de la lengua.
Otro antecedente más cercano al presente es el proyecto Voces del hacer artesanal, impulsado por la Fundación Alwa junto con estudiantes de la Escuela N.º 518 Carlos Fuentealba y de la UNR. El podcast reunió testimonios de artesanas y artesanos Qom-Moqoit y también incorporó intervenciones de Griselda Castro, maestra de lengua Qom, y cantos interpretados por Dalmacia Celin. Según explicaron quienes organizaron el contenido, las experiencias muestran distintas formas de documentar y transmitir conocimientos de las comunidades originarias.