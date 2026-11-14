Identidad cultural

Rosario aprobó avanzar con un programa digital para preservar las lenguas Qom y Moqoit

El Concejo Municipal aprobó llevar al Ejecutivo a crear un programa de documentación y digitalización de lenguas originarias. Incluye un diccionario bilingüe y futuras herramientas para que hablantes puedan acceder a información y servicios municipales en su propio idioma.