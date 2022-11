Caruana sobre ajuste en Salud: “No hay decisión de achicar el Estado local en el sostenimiento a la Salud Pública”

No sólo eso, Caruana cree que también hay que incluir en el temario “qué es lo que está pasando que las residencias o las especialidades que más necesita el sistema de Salud Pública como médicos generales, pediatras, clínicos, tocoginecólgos no son las vacantes que hoy se está ocupando; me refiero a que quedan cupos libres y mucho más en otras provincias”. Foto: Archivo