Llegó la Rouser NS400z: la moto Naked más potente de Bajaj y la más esperada del mercado

Grupo Corven y Bajaj consolidan su liderazgo con el modelo más potente y tecnológico de la Línea Rouser.
Bajaj, una de las marcas de motos más reconocidas a nivel global y líder en innovación tecnológica, presentó en la Argentina la nueva Rouser NS400z, el modelo insignia de la emblemática serie ROUSER. Con presencia en más de 100 países, Bajaj es sinónimo de diseño deportivo, potencia, confiabilidad mecánica y prestaciones de alto rendimiento. En nuestro país, de la mano del Grupo Corven, la marca se ha consolidado como referente y líder en el segmento Street gracias a su propuesta de productos pensados para quienes buscan tecnología, estilo y potencia a un precio competitivo.
Para celebrar este lanzamiento, la marca organizó un evento que reunió a directivos del Grupo, concesionarios, invitados especiales, periodistas, usuarios finales de la marca y referentes del sector en un encuentro único. La presentación del nuevo modelo fue coronada con un impactante show que incluyó una escenografía estilo industrial, un espectáculo de acrobacias en moto con 4 pilotos profesionales, fuegos artificiales, juego de luces y láseres y hasta un helicóptero, cuyo piloto fue el primero en poder manejar a la Rouser NS400z, que deslumbró por su potencia y precisión, sorprendiendo a todos los presentes y marcando el espíritu deportivo de este nuevo hito de la marca.
La línea ROUSER es una de las más exitosas de Bajaj dentro del segmento naked, reconocida por su diseño agresivo, su agilidad en entornos urbanos, su potencia y su marcada impronta deportiva. Ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento, tecnología y estética, conquistando a los usuarios más exigentes con una experiencia de manejo auténtica y un estilo que pone en primer plano el motor y la estructura mecánica. Con la llegada de la Rouser NS400z, la marca amplía su portafolio con una propuesta pensada para quienes buscan mayor potencia, confiabilidad y tecnología.
Rouser NS 400z - Destacados:
“La Rouser NS400z es mucho más que una nueva moto para nosotros y, también, para el mercado; es la evolución de un modelo tan emblemático y exitoso como es Rouser NS200. Es todo lo que representa a la marca Rouser: diseño deportivo, potencia, rendimiento y una experiencia de manejo inigualable. Es el resultado de la experiencia de la marca en ingeniería, tecnología de vanguardia y una profunda comprensión de lo que desean los motociclistas”, comentó Ariel Gibault, director de la Unidad de Movilidad Individual del Grupo Corven. Y agregó: “La Rouser NS400z refuerza el compromiso de Bajaj con ofrecer experiencias de conducción superiores. Confiamos en que, con esta nueva propuesta, la marca consolidará aún más su liderazgo en el segmento deportivo”.
La Rouser NS400z exhibe una silueta musculosa, de líneas dinámicas y fluidas, inspirada en el ADN de la serie ROUSER NS. Incorpora paneles flotantes, gráfica tipo fibra de carbono, una firma luminosa LED en forma de rayo en su DRL, y un escape corto tipo “underbelly”. Su estética deportiva y sofisticada se completa con una horquilla delantera invertida de 43 mm en tono Champagne Gold, que aporta mayor rigidez y mejor respuesta en maniobras exigentes.
Equipada con un motor monocilíndrico de 373,27 cc, inyección electrónica y refrigeración líquida, la NS400z entrega 40 CV de potencia y 35 Nm de torque, gestionados por una caja de 6 velocidades y un sistema de acelerador electrónico ride-by-wire, que permite una respuesta más precisa y adaptada a cada tipo de conducción.
El modelo incorpora cuatro modos de manejo que interactúan con el ABS y el control de tracción:
Esta tecnología permite controlar electrónicamente el acelerador del motor, reemplazando la conexión mecánica tradicional por sensores y actuadores electrónicos. Mejora la precisión en la entrega de potencia y contribuye a una experiencia de manejo más eficiente y segura.
El chasis perimetral doble viga ha sido desarrollada para ofrecer excelente rigidez torsional y estabilidad en curvas. El conjunto se completa con una suspensión delantera invertida (USD) de 43 mm y un monoamortiguador trasero con regulación de precarga, que garantizan un comportamiento ágil y seguro tanto en ciudad como en ruta.
En materia de frenos, la NS400z cuenta con un disco delantero de 320 mm y uno trasero de 230 mm, asistidos por un sistema ABS doble canal Bosch con función combinada (Combined ABS) y cálipers Grimeca. Además, incorpora control de tracción electrónico (ETC) desconectable, que mejora la adherencia en condiciones exigentes.
Comportamiento del ABS según el modo de conducción
Off-Road: mínima intervención; permite bloqueo controlado de la rueda trasera.
Sport: configuración equilibrada con respuesta más tardía para frenadas deportivas y precisas.
El panel de instrumentos es completamente digital, a color y de matriz de puntos, con ajuste de brillo que garantiza visibilidad clara en todo tipo de iluminación. Incorpora conectividad Bluetooth que permite funciones como navegación paso a paso, control de música, cronómetro de vueltas, y notificaciones de llamadas y mensajes.
Las luces LED completas —proyector delantero, intermitentes y faro trasero— mejoran la visibilidad y aportan un diseño moderno. El nuevo faro delantero con DRL tipo rayo ofrece una iluminación centrada que mejora la seguridad en conducción nocturna.
Mediante conexión Bluetooth con el panel ICL, esta aplicación permite gestionar múltiples funciones: sistema de navegación “GPS” giro a giro, almacenamiento de documentos, control de llamadas (aceptar o rechazar desde el comando izquierdo), ver nivel de batería del teléfono, intensidad de señal, llamadas perdidas y alertas de mensajes.
Otros detalles destacados
Una NS para un nuevo nivel de experiencia
La nueva NS400Z representa la evolución natural de una línea que ha marcado tendencia desde su origen. Combina potencia, diseño y tecnología en una propuesta única para el mercado argentino, pensada tanto para quienes inician su camino en motos de media cilindrada como para usuarios experimentados que buscan un upgrade con estilo y equipamiento.
Precio de lanzamiento: $8.199.990
Con este lanzamiento, Bajaj reafirma su compromiso de seguir ampliando su portafolio con productos de alto valor agregado y continuar fortaleciendo su liderazgo en el segmento street deportivo.
Acerca de Grupo Corven:
Grupo Corven es un conjunto de empresas de capitales nacionales y operatoria internacional, en constante movimiento y evolución, con una sólida trayectoria industrial de más de 55 años. Nuestra visión es ser líderes en soluciones integrales de movilidad ofreciendo la mejor experiencia de calidad y servicio.
El grupo está conformado por cuatro unidades de negocio especializadas en movilidad: Movilidad Individual (producción y comercialización de motos y otros vehículos de uso urbano), Automotriz (producción y distribución de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros), Autopartes (con foco en el llamado “undercar”) y Neumáticos (tanto para vehículos particulares como comerciales). Además, el grupo ha ampliado sus horizontes a otros negocios, tales como Energía, Agro, Financiero, entre otros.
Grupo Corven posee un potente porfolio de marcas, cada una de las cuales ofrecen respuestas innovadoras en soluciones y servicios para la movilidad del futuro.
