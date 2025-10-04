Sancor Seguros renovó sus autoridades para el ejercicio 2025/2026

Contenido realizado por Sancor Seguros
Fue en el marco de la 79º Asamblea General que se realizó este sábado 4 de octubre.
Contenido realizado por Sancor Seguros
El sábado 04 de octubre de este 2025 se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de Delegados representantes de los Asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria. Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026, que para el cargo de Presidente, ha sido reelecto el Sr. Carlos Casto.
Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador, resultando Presidentes electos:
A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.