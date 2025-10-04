#HOY:

Sancor Seguros renovó sus autoridades para el ejercicio 2025/2026

Fue en el marco de la 79º Asamblea General que se realizó este sábado 4 de octubre.

Nuevo Consejo de Administración de SANCOR SEGUROS junto al CEO Alejandro Simón.

 19:49

Contenido realizado por Sancor Seguros

El sábado 04 de octubre de este 2025 se realizó la 79ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de Delegados representantes de los Asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria. Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación del Consejo de Administración para el período 2025/2026, que para el cargo de Presidente, ha sido reelecto el Sr. Carlos Casto.

Carlos Casto Presidente reelecto de SANCOR SEGUROS.Carlos Casto Presidente reelecto de SANCOR SEGUROS.

Cabe destacar que en los días previos se realizaron las Asambleas y renovación de autoridades del resto de las empresas que integran el Grupo Asegurador, resultando Presidentes electos:

  • Presidente de Prevención ART S.A., María V. Szychowski
  • Presidente de Prevención Salud S.A., Federico Ariel
  • Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros, José Sánchez

A continuación, se detallan las nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada:

Nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros LimitadaNuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Nuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros LimitadaNuevas autoridades para el ejercicio 2025/2026 de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

