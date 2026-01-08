Clave para la historia: una carta inédita de San Martín será donada al Museo de Peyrano

El Museo Comunal de Peyrano recibió en donación una carta inédita de José de San Martín, un documento histórico de gran valor que pasará a formar parte de su colección y quedará a disposición de investigadores, historiadores y del público en general. La pieza, que permaneció durante décadas en un archivo familiar, será presentada oficialmente el próximo 3 de febrero.
Se trata de una misiva escrita en febrero de 1815 por José de San Martín, cuando se desempeñaba como Gobernador de Cuyo, dirigida al entonces gobernador intendente de Córdoba, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. En la carta, el Libertador solicita entre seis y ocho quintales de pólvora para poder armar al futuro Ejército de los Andes, en un contexto complejo marcado por la situación en Chile, donde las fuerzas realistas habían retomado el control del territorio, poniendo en riesgo a la provincia de Mendoza.
El licenciado Carlos Tellechea, responsable de colecciones del Museo de Peyrano, explicó que el documento presenta características poco frecuentes y remarcó su relevancia histórica: “No es habitual encontrar una carta que contenga tanto el pedido como la respuesta al mismo, y eso la convierte en una fuente muy valiosa para comprender el momento histórico y las decisiones que se estaban tomando”, relató en contacto con este medio.
Detalle de la carta manuscrita de 1815, conservada durante décadas en un archivo familiar.
Desde el museo señalaron que esta incorporación se enmarca en una nueva política de colecciones, orientada a ampliar el alcance del espacio más allá de la historia local. En ese sentido, Tellechea indicó que “esta donación se inscribe en una línea de trabajo donde no solo abordamos la historia de Peyrano, sino que también nos abrimos a la historia, el arte y el patrimonio cultural regional y nacional”.
La presentación pública de la carta se realizará el 3 de febrero, en el aniversario de la Batalla de San Lorenzo, y contará con la participación de la conservadora de papel Gloria Sánchez Almeyra y la licenciada en Historia Natalia Alarcón. El documento quedará incorporado al patrimonio del Museo Comunal de Peyrano -perteneciente a la Comuna y miembro de la Asociación Museos y Patrimonio en Construcción- y podrá ser consultado por investigadores, historiadores y el público en general, reforzando el trabajo del museo en la preservación y difusión del patrimonio histórico.
Carlos Tellechea, responsable del Museo Comunal de Peyrano.
Un momento clave del plan sanmartiniano
La carta escrita en febrero de 1815, se da en un período decisivo para la historia americana. En ese momento, José de San Martín se desempeñaba como Gobernador de Cuyo y avanzaba en la organización del Ejército de los Andes, mientras comenzaba a delinear la campaña libertadora hacia Chile y Perú, en un escenario complejo marcado por el avance de las fuerzas realistas en territorio chileno.
Desde Mendoza, San Martín desarrollaba una estrategia integral que combinaba la obtención de recursos, el reclutamiento de soldados y la planificación militar. Uno de los ejes centrales de ese trabajo fue la preparación logística para el cruce de la cordillera, tarea que contó con el apoyo de la sociedad mendocina y cuyana a través de contribuciones, impuestos y la provisión de materiales y víveres.
El Museo Comunal de Peyrano, amplía su política de colecciones hacia el patrimonio histórico regional y nacional.
En paralelo, impulsó la denominada Guerra de Zapa, una red de acciones encubiertas de espionaje, propaganda y desinformación que se desplegó en Chile con el acompañamiento de patriotas chilenos como Manuel Rodríguez. Estas operaciones buscaban generar confusión y debilitar a las tropas realistas antes del enfrentamiento militar directo.
Todas estas acciones formaban parte de un plan continental cuyo objetivo final era llevar la guerra al Perú por la vía del Pacífico, asegurando la independencia de América del Sur. La liberación de Chile aparecía, en ese esquema, como un paso indispensable para concretar la estrategia diseñada por San Martín desde Cuyo.