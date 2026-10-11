El Gobierno de Santa Fe renovó la web de las personas más buscadas https://www.santafe.gob.ar/ms/mas-buscados/, una plataforma del Ministerio de Justicia y Seguridad destinada a facilitar el acceso a información sobre prófugos, recompensas, pedidos de datos y solicitudes de paradero.
Santa Fe renovó la web de los más buscados y reforzó el sistema de recompensas
La Provincia actualizó la plataforma que concentra prófugos, pedidos de paradero y recompensas. Desde su implementación fueron detenidas 16 personas consideradas de alta peligrosidad.
La actualización reúne en un mismo sitio distintos mecanismos de búsqueda y colaboración ciudadana, con el objetivo de ordenar la información y facilitar el contacto con las autoridades.
Qué información reúne la nueva web
La plataforma permite consultar quiénes son las personas más buscadas por la Justicia, qué recompensas se encuentran vigentes y qué pedidos de información fueron emitidos para esclarecer delitos.
También incorpora las solicitudes de paradero, que anteriormente se encontraban alojadas en otra sección del sitio oficial.
Además, el nuevo diseño permite compartir directamente por WhatsApp la información vinculada con cada persona buscada.
Detenciones y recompensas
Desde la implementación de esta política, fueron detenidas 16 personas consideradas de alta peligrosidad.
La Provincia informó además que se pagaron $92 millones en recompensas a ciudadanos que aportaron información considerada relevante para distintas investigaciones.
Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, destacó que la política busca identificar, localizar y poner a disposición de la Justicia a personas vinculadas con delitos.
Cómo se define el pago
El fondo de recompensas es administrado por Orciani junto con Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales.
Masneri explicó que cada dato aportado es analizado por la Fiscalía y que el fiscal a cargo de la causa determina si la información fue útil y si corresponde otorgar una recompensa.
Cuando se autoriza el pago, el Ministerio lo realiza en efectivo para evitar que la identidad de quien aportó el dato quede expuesta dentro del sistema bancario.
Cómo aportar información
La ciudadanía puede brindar datos de manera presencial en las sedes de la Fiscalía, por correo electrónico a [email protected] o mediante un llamado al 911.
El sistema está pensado para que la información pueda ser aportada de forma segura y anónima.
La web oficial puede consultarse en el sitio del Gobierno de Santa Fe dedicado a las personas más buscadas.
Una herramienta complementaria
Desde el Ministerio señalaron que el sistema de recompensas funciona como complemento del trabajo policial y judicial.
La información ciudadana puede contribuir a localizar prófugos, esclarecer hechos y avanzar en investigaciones que todavía permanecen abiertas.
La renovación del sitio busca concentrar esos recursos en una plataforma más simple y accesible para la población.