Santa Fe vuelve a ser sede del Encuentro del Vino: seminarios, feria y grandes bodegas
La ciudad se prepara para una jornada que reunirá a referentes de la vitivinicultura nacional con actividades que combinan aprendizaje, degustaciones y propuestas gastronómicas, en un espacio pensado para especialistas y amantes del buen beber.
La jornada tendrá lugar en la Residencia Stamati, sobre la Costanera santafesina.
El próximo 18 de octubre, la ciudad de Santa Fe volverá a convertirse en epicentro de la cultura vitivinícola argentina con una nueva edición del Encuentro del Vino, un evento que combina degustaciones, feria de vinos, gastronomía y la presencia de los máximos referentes del sector.
Una jornada dedicada al vino
La tercera edición del Encuentro tendrá dos instancias principales: por la mañana y el mediodía se desarrollarán los seminarios, catas técnicas y almuerzo con los enólogos invitados, mientras que por la noche abrirá la Gran Feria de Vinos, con más de 60 bodegas y 300 etiquetas disponibles para el público general. Según explicaron desde la organización, se espera la participación de más de 1.000 personas entre profesionales, sommeliers, estudiantes y consumidores entusiastas.
La ciudad de Santa Fe alojará una nueva edición del Encuentro del Vino.
En este sentido, Julián Páez, organizador y sommelier, subrayó el valor de esta propuesta para la ciudad: “Esta tercera edición es muy importante porque consolida el evento como uno de los más importantes del mundo del vino en Santa Fe”.
El rol del sommelier y la educación
Paez destacó la importancia de acercar el vino a nuevos públicos: “Ser sommelier es acercar al vino a las personas, es el nexo entre las bodegas, entre los productores y el consumidor. Es un papel muy importante porque muchas veces la gente termina siempre eligiendo sólo vinos tradicionales por desconocimiento”.
Por la mañana y el mediodía se desarrollarán los seminarios, catas técnicas y almuerzo con los enólogos invitados.
Con más de una década dedicada a la capacitación en Santa Fe, resaltó el cambio cultural de los últimos años: “La gente más joven se está empezando a volcar un montón a la cultura del vino, buscando cepas distintas, bodegas más pequeñas y eso le saca un poco todo ese manto de glamour que estaba alrededor del vino”.
Desmitificar y disfrutar
El sommelier también remarcó la necesidad de romper con prejuicios en torno al vino: “El principal mito que trabajo día a día para romper es que la gente piensa que para tomar vino hay que saber un montón. Está bueno saber que el vino es la bebida nacional argentina, que es lo más fácil del mundo y que lo tomamos para disfrutarlo”.
El Encuentro del Vino no solo representa una experiencia para consumidores, sino también una plataforma estratégica para las marcas.
Cuando se le pidió describir al vino en una sola palabra, no dudó: “Cultura, unión, amistad. Cada vez que se descorcha una botella, alrededor salen charlas y reuniones, y eso es lo más lindo del mundo del vino”.
Proyección nacional
El Encuentro del Vino no solo representa una experiencia para consumidores, sino también una plataforma estratégica para las marcas. El evento ofrece exposición directa frente a un público calificado, oportunidades de activaciones y contacto con referentes del sector gastronómico y vitivinícola.
El evento actividades cuenta con diseñadas para distintos perfiles.
Para Paez, el gran reto es sostener la proyección del Encuentro: “La idea es que se termine de afianzar como uno de los grandes eventos del mundo del vino en Santa Fe y en el interior de Argentina”. En ese marco, convocó a la comunidad a sumarse a una edición que busca reunir a expertos y entusiastas en un mismo ámbito de aprendizaje, degustación y disfrute. Con actividades diseñadas para distintos perfiles, el evento aspira a consolidarse como un espacio privilegiado para celebrar la cultura vitivinícola nacional.
Por la noche abrirá la Gran Feria de Vinos, con más de 60 bodegas y 300 etiquetas disponibles para el público general.
La jornada tendrá lugar en la Residencia Stamati, sobre la Costanera santafesina. Habrá dos modalidades de ingreso: una entrada que incluye los seminarios de mediodía y el acceso a la feria nocturna, y otra exclusiva para la feria de vinos. Los tickets ya pueden adquirirse a través de Platea VIP o de forma presencial en Estudio Somm, ubicado en Urquiza 1701.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.