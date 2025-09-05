Este 18 de octubre

Santa Fe vuelve a ser sede del Encuentro del Vino: seminarios, feria y grandes bodegas

La ciudad se prepara para una jornada que reunirá a referentes de la vitivinicultura nacional con actividades que combinan aprendizaje, degustaciones y propuestas gastronómicas, en un espacio pensado para especialistas y amantes del buen beber.