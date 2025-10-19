Mercedes y Victoria Sañudo: “Nuestro sello es acompañar, prevenir y cuidar a cada paciente”
En el marco de los Premios Brigadier 2025, Diagnóstico por Imágenes reafirma su lugar entre las empresas más reconocidas de Santa Fe. A 33 años de su fundación, la segunda generación lidera con empatía, profesionalismo y visión de futuro. Mercedes y Victoria Sañudo hablan sobre el valor de continuar un legado familiar con perspectiva femenina, sin perder la esencia del contacto humano.
El reconocimiento de ADE a Diagnóstico por Imágenes no sorprende a quienes conocen la historia de esta institución santafesina. Desde hace más de tres décadas, la empresa conjuga tecnología médica de vanguardia con una atención personalizada que prioriza la cercanía y la empatía con cada paciente.
Mercedes y Victoria Sañudo representan esa evolución. Hijas de José Luis Sañudo, fundador, hoy asumen un liderazgo activo que combina tradición, innovación y una marcada impronta femenina. En diálogo con El Litoral, ambas reflexionan sobre el trabajo cotidiano, los desafíos de la gestión familiar y el valor de acompañar a las personas en momentos clave de su salud.
El valor del vínculo humano
“Mi trabajo me encanta, sobre todo la parte asistencial, el estar con las pacientes”, dice Mercedes Sañudo, especialista en Diagnóstico por Imágenes. Su área se enfoca en la salud integral de la mujer, desde los controles de rutina hasta la detección precoz del cáncer de mama. “El diagnóstico temprano es clave, y por eso insistimos tanto en la prevención y la información”, agrega.
Para Mercedes, la tecnología es una herramienta, pero el verdadero diferencial está en el trato humano. “Acompañamos cuando hay que dar una noticia difícil o cuando el control genera ansiedad. Ese es nuestro rol fundamental”, asegura.
Su vínculo con el equipo de trabajo es también una forma de sostener esa filosofía. “Crecí acá adentro como profesional. Al principio preguntaba todo, pedía permiso para cada decisión, hasta que mi papá me dijo: ‘Confío en vos, hacelo’. Esa confianza me marcó. Desde ahí, pude moverme libre y traer ideas nuevas”, recuerda con una sonrisa.
Diagnóstico por Imágenes, Premios El Brigadier.
En una especialidad que avanza a ritmo vertiginoso, la actualización constante es parte del ADN de la empresa. “La tecnología se renueva a pasos agigantados. Lo que hoy es nuevo, en pocos años queda atrás. Por eso hay que evaluar cuándo y cómo reemplazar equipos, siempre pensando en el beneficio del paciente.”
Ese compromiso con la excelencia se combina con la calidez en la atención. “Nuestros valores están siempre a la cabeza: calidad, empatía y compromiso. Es lo que nos define, nuestro sello de agua”, afirma Mercedes.
Crecer, adaptarse y liderar en equipo
Victoria Sañudo, actual directora administrativa, también se formó dentro de la empresa. “Empecé hace diez años con tareas administrativas y hoy ocupo un rol de conducción. Es una gran responsabilidad continuar el legado de mi padre y seguir creciendo con las nuevas herramientas que nos brinda la tecnología”, señala.
Desde su área, impulsa la modernización de procesos y la organización interna. “En los últimos años implementamos un cambio importante en la estructura de la empresa, con asesores externos que nos ayudan a tener una mirada más fresca y acompañan el crecimiento”, explica.
Victoria pone especial énfasis en la formación del equipo humano. “Contamos con médicos, técnicos y administrativos capacitados para brindar una atención cálida y cercana. Nos entrenamos para que cada paciente viva una buena experiencia, más allá del motivo que lo trae.”
El liderazgo femenino en Diagnóstico por Imágenes es una realidad tangible
El liderazgo femenino en Diagnóstico por Imágenes es una realidad tangible. “En el ámbito administrativo y técnico, las mujeres somos mayoría. Pero acá no hay diferencias: somos un equipo. Nos complementamos y nos apoyamos entre todos”, afirma.
El desafío, dice, es conciliar los múltiples roles. “Hoy las mujeres ocupamos lugares de decisión y también sostenemos la vida familiar. No es fácil, pero es posible. Hay que aprender a conciliar las presiones sin perder el vínculo humano, tanto en la empresa como en casa.”
Ese equilibrio se sostiene, en parte, por el apoyo familiar. “Nuestros padres siempre nos incentivaron a estudiar, a formarnos y a ocupar el lugar que quisiéramos. Eso nos dio la base para seguir creciendo”, destaca.
Un legado que se renueva
En tres décadas, Diagnóstico por Imágenes pasó de ser un centro de estudios médicos a una institución de referencia en la región. Nuevas sedes, equipamiento de última generación y una cultura organizacional que prioriza la innovación fueron consolidando ese camino.
“Cada vez que inauguramos una nueva sede o incorporamos un resonador de última generación sentimos que avanzamos un paso más”, recuerda Victoria. “Son desafíos grandes, pero nos motivan. Queremos estar a la altura de lo que los pacientes necesitan.”
El reconocimiento de los Premios Brigadier, que la empresa recibe año tras año, representa un estímulo adicional. “Es un orgullo enorme”, confiesa Victoria. “Nos reafirma que vamos por buen camino, que los pacientes confían en nosotros y que el trabajo cotidiano tiene sentido.”
El crecimiento de Diagnóstico por Imágenes se refleja en su gente, el verdadero motor de cada logro.
Mercedes coincide: “El Brigadier ya es parte de nuestra historia. Es un premio que la gente espera, que reconoce a quienes se mantienen firmes y crecen año tras año. Para nosotros es un orgullo estar ahí, acompañando a Santa Fe en su desarrollo.”
El crecimiento de Diagnóstico por Imágenes no se mide solo en tecnología o infraestructura, sino en el valor de las personas que lo hacen posible. “Somos muchos los que trabajamos cada día para sostener este estándar. Médicos, técnicos, administrativos y coordinadores: todos con el mismo objetivo de cuidar y acompañar”, destaca Victoria.
Y cierra con una frase que resume el espíritu de la empresa: “Estamos para resolverle el problema al paciente, con profesionalismo, empatía y compromiso. Ese es nuestro norte, y lo seguirá siendo en los próximos 33 años”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
