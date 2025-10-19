Premios Brigadier 2025

Mercedes y Victoria Sañudo: “Nuestro sello es acompañar, prevenir y cuidar a cada paciente”

En el marco de los Premios Brigadier 2025, Diagnóstico por Imágenes reafirma su lugar entre las empresas más reconocidas de Santa Fe. A 33 años de su fundación, la segunda generación lidera con empatía, profesionalismo y visión de futuro. Mercedes y Victoria Sañudo hablan sobre el valor de continuar un legado familiar con perspectiva femenina, sin perder la esencia del contacto humano.