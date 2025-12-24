Internaron a Gustavo Scaglione en Uruguay tras picaduras de avispas

Gustavo Scaglione fue internado este martes 24 de diciembre de 2025 luego de ser picado por avispas en una chacra de Punta del Este; llegó desmayado a la policlínica de José Ignacio, donde lo estabilizaron y lo derivaron al Sanatorio Mautone por protocolo de shock anafiláctico.
El médico Leonardo Falcao explicó que el empresario de 64 años ingresó “desmayado en la camioneta, con la presión bajísima, en menos de 7, en preparo”, y que el equipo aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico, lo que permitió “de a poco ir estabilizándolo”.
Cómo siguió
Tras la intervención inicial, los profesionales trasladaron al paciente en una ambulancia donada por una vecina del balneario; según el facultativo, el vehículo estaba equipado y permitió que el traslado al Sanatorio Mautone se concretara con el paciente “estabilizado perfectamente”.
Fuentes consultadas por Infobae indicaron que la evolución fue positiva y que el nuevo dueño de Telefe recibió el alta el mismo día; “ya está bien, fue un susto y actuaron rápido. Está muy agradecido a los médicos y al equipo de Salud. Ya está contestando mensajes desde su teléfono y su hijo viajó para acompañarlo”, dijeron fuentes cercanas.
El sanatorio donde fue atendido.
Cuadro anafiláctico agudo
El incidente tuvo lugar en una chacra ubicada a unos dos kilómetros de la policlínica de José Ignacio, en el balneario de Punta del Este, según informaron medios locales; allí se iniciaron las maniobras de reanimación y se aplicaron las pautas indicadas para un cuadro anafiláctico agudo.
En octubre pasado el empresario encabezó la adquisición de Telefe a Paramount en una operación que, según La Nación, superó los US$100 millones; la compra se concretó tras varios meses de negociación y se realizó en asociación con figuras vinculadas al Grupo América.
En su desembarco en el canal, el nuevo propietario se comprometió a mantener la línea del medio: “La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento”, declaró Gustavo Scaglione, empresario.
El cuadro dejó como consecuencia inmediata la movilización sanitaria en una zona turística y el uso del protocolo por anafilaxia, seguido de una derivación a un Sanatorio privado y el alta posterior; según las fuentes, el interlocutor se mostró agradecido con el equipo médico y ya retomó contacto vía mensajes.