Cuándo es la primera Luna llena de 2026 y qué fenómenos trae el año

Con el cambio de almanaque, vuelve el ritual de mirar hacia arriba: el 2026 trae un calendario lunar atractivo para quienes disfrutan de la observación del cielo, con trece plenilunios a lo largo del año y varios “extras” que lo vuelven especial.
El nuevo año llega con un calendario lunar cargado: habrá 13 Lunas llenas, una “Luna Azul”, superlunas y un eclipse lunar en marzo. Estas son las fechas para mirar al cielo y no perderse nada.
Con el cambio de almanaque, vuelve el ritual de mirar hacia arriba: el 2026 trae un calendario lunar atractivo para quienes disfrutan de la observación del cielo, con trece plenilunios a lo largo del año y varios “extras” que lo vuelven especial.
La próxima Luna llena será la primera del año: ocurrirá el 3 de enero por la mañana, aunque en Argentina suele apreciarse con mayor fuerza durante la noche del viernes 2 y la del propio sábado 3, cuando el disco se ve grande y muy brillante.
Esa Luna llena de enero, además, llegará con condimento: está señalada como superluna, por la cercanía relativa del satélite a la Tierra en ese tramo del ciclo. En términos simples, la sensación es de una Luna un poco más “imponente” en el cielo nocturno.
Como marca la tradición popular, la Luna llena de enero suele llamarse “Luna del Lobo”, un nombre heredado de denominaciones del hemisferio norte asociadas al invierno boreal. Más allá de la etiqueta, la recomendación para disfrutarla es la de siempre: horizonte despejado y paciencia desde el anochecer.
El 2026 tendrá 13 Lunas llenas porque el ciclo lunar ronda los 29 días y, cada cierto tiempo, el calendario “se estira” y permite que un mismo mes tenga dos plenilunios. Ese fenómeno aparece este año en mayo, con dos fechas de Luna llena.
La segunda de esas dos Lunas de mayo (la del 31) es la llamada “Luna Azul”, un término que no habla del color, sino de la frecuencia (dos Lunas llenas en un mismo mes). Es una rareza estadística que suele disparar interés y posteos… aunque el aspecto a simple vista sea el de una Luna llena “normal”.
En materia de eclipses, el calendario marca un eclipse total de Luna el 3 de marzo (UTC), con horario de referencia en UT (comienza 09:49 y termina 13:17). La visibilidad varía por región: en Argentina, por ejemplo, la fase total no se observa desde Buenos Aires (allí se percibe como penumbral), y en muchas zonas del país se ve solo una parte del evento.
Además, el año trae contrastes: una microluna el 1 de mayo (cuando la Luna llena coincide cerca del apogeo y se ve algo más pequeña) y un cierre con superlunas en noviembre y diciembre. Para agendar todo, el listado de Lunas llenas queda así: 3/1, 1/2, 3/3, 1/4, 1/5, 31/5, 29/6, 29/7, 28/8, 26/9, 26/10, 24/11, 23/12.